Aile dizisinin yeni bölümü sonrasında evlatlık kim sorusu araştırılıyor. Show Tv ekranlarında yayınlanan Aile dizisindeki üvey evlat merak konusu oldu. Peki, Aile dizisi evlatlık kim? Aile dizisinde Aslan mı Cihan mı üvey? Aile dizisinde kim üvey evlat? İşte detaylar...

Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Aile dizisi yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Show Tv ekranlarında yayınlanan Aile, sezon finaliyle ekranlara geldi. Aile dizisindeki kimin üvey evlat olduğu araştırılıyor. Peki, Aile dizisi evlatlık kim? Aile dizisinde Aslan mı Cihan mı üvey? Aile dizisinde kim üvey evlat? Detaylar haberimizde...

AİLE SON BÖLÜM NE OLDU?

Mezarlıktaki patlamadan sonra Aysel ve bebeğinin durumu kritiktir. Savaşına kaldığı yerden devam eden İlyas, Hülya'yı oğulları arasında bir seçim yapması konusunda köşeye sıkıştırır. İlyas'ı durdurmak için Hülya ve İbo yeni bir yol ararken, Aslan ailesine yaşatılanların bedelini ödetmek için bir plan kurar. Üstelik Aslan bu planında Cihan'la birlik olacaktır. Diğer taraftan İlyas'ın hedefinde ise Devin vardır.

Ailesini korumak için İlyas'a bir cevap vermek zorunda kalan Hülya, en nihayetinde oğulları arasında bir seçim yapar. İlyas; Soykanlarla olan savaşını bitirmek için son darbeyi yapmaya artık hazırdır. Hülya'nın kendisine verdiği isimle karşı karşıya gelir. Acaba Hülya hangi oğlunun ismini vermiştir? Cihan mı? Aslan mı? Öz evladı mı? Yoksa evlatlığı mı?