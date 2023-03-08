Aile, Ay Yapım'ın yapımını üstlendiği, ilk bölümü 7 Mart 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Türk televizyon dizisidir. Aile dizisi Devin kimdir, kim canlandırıyor? Aile Devin Akın (Serenay Sarıkaya) kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayrıntılar sizlerle...

AİLE DEVİN KİMDİR?

DEVİN AKIN (SERENAY SARIKAYA)

İnsanların hayatlarına dokunmaya çalışan bir psikolog. Kendisi ve kız kardeşi Yağmur için hayatla tek başına mu¨cadele etmiş, azimli bir kadındır. Kendisi gibi aileden yaralı Aslan'a aşık olması, onun miladı olacaktır.

AİLE DEVİN AKIN KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Aile dizisinde Devin Akın karakterini "Serenay Sarıkaya" canlandırmaktadır.

SERENAY SARIKAYA KİMDİR?

Serenay Sarıkaya (d. 1 Temmuz 1992, Ankara), Türk oyuncu ve modeldir.

İlk oyunculuk deneyimini Şaşkın filmiyle kazanan Sarıkaya, sonrasında Plajda filminde rol aldı. İlk kez Sinan Çetin'in Peri Masalı (2008) dizisinde yer alarak dizi oyunculuğuna başladı ve yine aynı yıl Sinan Çetin tarafından hazırlanan Limon Ağacı (2008) dizisinde ilk başrolünü üstlendi. Dizinin sona ermesinin ardından Adanalı (2008-2010) dizisinde rol almaya başladı. 2010 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Gizem Memiç'in ardından ikinci oldu ve Türkiye'yi Miss Universe yarışmasında temsil etmeye hak kazandı. Ardından Lale Devri (2010-2013) ve Medcezir (2013-2015) dizilerinin başrolünde yer alarak popüleritesini arttırdı. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin filminde seslendirme yapan Sarıkaya Behzat Ç. Ankara Yanıyor filminde de rol aldı.

Dizi ve sinema filmlerinde oynamasının yanı sıra Sarıkaya, reklam filmlerinde de yer aldı ve bazı önemli markaların da reklam yüzü oldu. 2014 yılında GQ Türkiye tarafından yılın kadını seçildi. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü dâhil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı.