Aile dizisi Devin kimdir, kim canlandırıyor? Aile Devin Akın (Serenay Sarıkaya) kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Show TV'nin yeni dizisi Aile'nin oyuncuları kimlerdir merak edildi. Merak edilen karakterlerden birisi de Devin Akın oldu. Peki, Aile dizisi Devin kimdir, kim canlandırıyor? Aile Devin Akın (Serenay Sarıkaya) kimdir, kaç yaşında, nereli? Devin Akın gerçekte kimdir? Devin Akın'ın dizideki hikayesi nedir? İşte detaylar...
Aile, Ay Yapım'ın yapımını üstlendiği, ilk bölümü 7 Mart 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Türk televizyon dizisidir. Aile dizisi Devin kimdir, kim canlandırıyor? Aile Devin Akın (Serenay Sarıkaya) kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayrıntılar sizlerle...
DEVİN AKIN (SERENAY SARIKAYA)
İnsanların hayatlarına dokunmaya çalışan bir psikolog. Kendisi ve kız kardeşi Yağmur için hayatla tek başına mu¨cadele etmiş, azimli bir kadındır. Kendisi gibi aileden yaralı Aslan'a aşık olması, onun miladı olacaktır.
Aile dizisinde Devin Akın karakterini "Serenay Sarıkaya" canlandırmaktadır.
Serenay Sarıkaya (d. 1 Temmuz 1992, Ankara), Türk oyuncu ve modeldir.
İlk oyunculuk deneyimini Şaşkın filmiyle kazanan Sarıkaya, sonrasında Plajda filminde rol aldı. İlk kez Sinan Çetin'in Peri Masalı (2008) dizisinde yer alarak dizi oyunculuğuna başladı ve yine aynı yıl Sinan Çetin tarafından hazırlanan Limon Ağacı (2008) dizisinde ilk başrolünü üstlendi. Dizinin sona ermesinin ardından Adanalı (2008-2010) dizisinde rol almaya başladı. 2010 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Gizem Memiç'in ardından ikinci oldu ve Türkiye'yi Miss Universe yarışmasında temsil etmeye hak kazandı. Ardından Lale Devri (2010-2013) ve Medcezir (2013-2015) dizilerinin başrolünde yer alarak popüleritesini arttırdı. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin filminde seslendirme yapan Sarıkaya Behzat Ç. Ankara Yanıyor filminde de rol aldı.
Dizi ve sinema filmlerinde oynamasının yanı sıra Sarıkaya, reklam filmlerinde de yer aldı ve bazı önemli markaların da reklam yüzü oldu. 2014 yılında GQ Türkiye tarafından yılın kadını seçildi. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü dâhil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı.