Show Tv'nin yeni dizisi Aile'nin oyuncuları merak konusu oldu. Aile dizisinde yer alan Devin karakteri izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Aile dizisi Devin kimdir? Devin ne demek? Aile dizisi Devin karakteri hikayesi ne? İşte detaylar...

Aile dizisi Yağmur kimdir, kim canlandırıyor? Aile Yağmur gerçekte kim, adı ne?

Diyarbakır'da sünnet olması gereken çocuğa bambaşka bir ameliyat yapmışlardı! 12 personel hakkında soruşturma başlatıldı

Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Aile'nin yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin oyuncu kadrosunu araştırmakta. Aile dizisinin karakterlerinden Devin, izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Aile dizisinin karakteri merak konusu oldu. Peki, Aile dizisi Devin kimdir? Devin ne demek? Aile dizisi Devin karakteri hikayesi ne? Detaylar haberimizde...

AİLE DİZİSİ KONUSU NE?

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aslan'a, Serenay Sarıkaya'nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, tanınmış ailelerden Soykanlar'ın başındaki Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile ' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

AİLE OYUNCULARI KİMLER?

Aile dizisinin oyuncu kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer yer almaktadır.

AİLE DİZİSİ DEVİN KİMDİR?

Aile dizisinde Devin, psikolog ve aynı zamanda Aslan'ın kız arkadaşıdır. Aile dizisinde Devin karakterini Serenay Sarıkaya canlandırmaktadır.