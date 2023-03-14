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Aile dizisi Devin kimdir? Devin ne demek? Aile dizisi Devin karakteri hikayesi ne?

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Aile dizisi Devin kimdir? Devin ne demek? Aile dizisi Devin karakteri hikayesi ne?

Show Tv'nin yeni dizisi Aile'nin oyuncuları merak konusu oldu. Aile dizisinde yer alan Devin karakteri izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Aile dizisi Devin kimdir? Devin ne demek? Aile dizisi Devin karakteri hikayesi ne? İşte detaylar...

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Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Aile'nin yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin oyuncu kadrosunu araştırmakta. Aile dizisinin karakterlerinden Devin, izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Aile dizisinin karakteri merak konusu oldu. Peki, Aile dizisi Devin kimdir? Devin ne demek? Aile dizisi Devin karakteri hikayesi ne? Detaylar haberimizde...

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aslan'a, Serenay Sarıkaya'nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, tanınmış ailelerden Soykanlar'ın başındaki Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile ' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

Aile dizisinin oyuncu kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer yer almaktadır.

Aile dizisinde Devin, psikolog ve aynı zamanda Aslan'ın kız arkadaşıdır. Aile dizisinde Devin karakterini Serenay Sarıkaya canlandırmaktadır.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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