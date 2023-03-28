Show Tv'nin yeni dizisi Aile'nin oyuncuları merak konusu oldu. Aile dizisinde yer alan Yağmur karakteri izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Aile dizisi Devin'in kardeşi kim? Yüsra Geyik kimdir, kaç yaşında? Aile dizisi Yağmur Akın kimdir? İşte detaylar...

Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Aile'nin yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin oyuncu kadrosunu araştırmakta. Aile dizisinin karakterlerinden Yağmur, izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Aile dizisinin karakterleri merak konusu oldu. Peki, Aile dizisi Devin'in kardeşi kim? Yüsra Geyik kimdir, kaç yaşında? Aile dizisi Yağmur Akın kimdir? Detaylar haberimizde...

AİLE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aslan'a, Serenay Sarıkaya'nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, tanınmış ailelerden Soykanlar'ın başındaki Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile ' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

AİLE OYUNCU KADROSU!

Aile dizisinin oyuncu kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer yer almaktadır.

AİLE DİZİSİ DEVİN KARDEŞİ KİMDİR?

Aile dizisinde Yağmur, Devin'in kız kardeşi rolündedir. Aile dizisinde Yağmur karakterini Yüsra Geyik canlandırmaktadır. Yüsra Geyik, 21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da doğmuştur. İlkokul 1. sınıfı Samsun'da okuyup İstanbul'a taşındılar. 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda başladı. 4. sınıftayken okullarına gelen bir tiyatro kursuyla tiyatro hayatına başladı. Sanat Tasarım Fakültesi mezunudur. 13 yaşında kameralarla tanışan Yüsra Geyik ilk olarak Hayat Bilgisi dizisinde rol almıştır.

2003-2006 yılları arasında Yabancı Damat dizisinin kadrosunda yer alan Yüsra Geyik, asıl tanınırlığını Arka Sokaklar dizisiyle yakaladı. Genç oyuncu, Hüsnü Çoban karakterinin kızı Zeliha (Zeliş) Çoban'ı oynamıştır. 12 senedir Arka Sokaklar'ın kadrosunda yer alan Yüsra Geyik, diziye başladığında ise 16 yaşındaydı.