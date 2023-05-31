Aile dizisinin sezon finali sonrasında Cihan öldü mü sorusu araştırılıyor. Cihan Soykan'ın dizideki akıbeti merak konusu oldu. Peki, Aile dizisi Cihan öldü mü? Aile dizisi Nejat İşler ayrılacak mı? Aile Cihan Soykan ölecek mi? İşte detaylar...

Show Tv ekranlarında yayınlanan Aile dizisinin yeni bölümü seyirciyi ekrana kilitledi. Aile dizisinin sezon finali sonrasında Cihan öldü mü sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Cihan Soykan ölecek mi merak konusu oldu. Peki, Aile dizisi Cihan öldü mü? Aile dizisi Nejat İşler ayrılacak mı? Aile Cihan Soykan ölecek mi? Detaylar haberimizde...

AİLE SON BÖLÜM NE OLDU?

Mezarlıktaki patlamadan sonra Aysel ve bebeğinin durumu kritiktir. Savaşına kaldığı yerden devam eden İlyas, Hülya'yı oğulları arasında bir seçim yapması konusunda köşeye sıkıştırır. İlyas'ı durdurmak için Hülya ve İbo yeni bir yol ararken, Aslan ailesine yaşatılanların bedelini ödetmek için bir plan kurar. Üstelik Aslan bu planında Cihan'la birlik olacaktır. Diğer taraftan İlyas'ın hedefinde ise Devin vardır.

Ailesini korumak için İlyas'a bir cevap vermek zorunda kalan Hülya, en nihayetinde oğulları arasında bir seçim yapar. İlyas; Soykanlarla olan savaşını bitirmek için son darbeyi yapmaya artık hazırdır. Hülya'nın kendisine verdiği isimle karşı karşıya gelir. Acaba Hülya hangi oğlunun ismini vermiştir? Cihan mı? Aslan mı? Öz evladı mı? Yoksa evlatlığı mı?

AİLE DİZİSİ CİHAN ÖLDÜ MÜ?

Aile dizisinin yeni bölümü sonrasında Cihan öldü mü sorusu araştırılıyor. Cihan ile kavga eden Aslan Soykan yaralanmıştır.