Aile, Ay Yapım'ın yapımını üstlendiği, ilk bölümü 7 Mart 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Türk televizyon dizisidir. Aile dizisi Cihan kimdir, kim canlandırıyor? Aile Cihan Soykan ( Nejat İşler ) kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayrıntılar sizlerle...

AİLE CİHAN KİMDİR?

CİHAN SOYKAN (NEJAT İŞLER)

Soykanların en bu¨yu¨k oğlu. Ailenin kara koyunu. Yaşanılan bu¨yu¨k bir olaydan sonra aileden kopmak zorunda kalır ve öfkeli, karanlık bir adama dönu¨s¸u¨r. Soykanların tu¨m kirli işlerini Aslan'a devreder. Şimdilerde aileden uzak dursa da Aslan'la yolları kesişecektir.

AİLE CİHAN SOYKAN KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Aile dizisinde Cihan Soykan karakterini "Nejat İşler" canlandırmaktadır.

NEJAT İŞLER KİMDİR?

Nejat İşler (d. 29 Şubat 1972, İstanbul), Türk oyuncudur.

1972 yılında İstanbul'un Eyüp semtinde doğan, dedesi Feshane işçilerinden sayacı bir usta, babası da işçi olan İşler, soyadını dedesinin işinden aldığını söylemiştir. İlkokuldan sonra eğitimine Cağaloğlu Anadolu Lisesinde devam etti. Ortamına alışamadığı yeni okulunda popüler olmak ve derslerinden kaçmak için okulun tiyatro koluna girdi. Liseyi bitirdikten sonra üniversiteye giremeyince para kazanmak için çay partileri düzenlemeye başladı. Parti organizasyonlarında işleri umduğu gibi gitmeyince borca girdi. Borçlarını kapatabilmek için Mahmutpaşa'dan tişört alıp Teşvikiye'de bu tişörtleri satma kararı aldı. Kış aylarında ise tişört yerine kitap, dergi ve plak sattı.

İki sene sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf Bölümünü kazanan Nejat İşler, askerlik için bölümü okumaktan vazgeçti.

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde Taksim'de dolaştığı bir gün, bir tiyatro sahnesinde ücretsiz gösterimde olan "Danton'un Ölümü" adlı eseri seyretti. "Ben niye bu işi yapmıyorum?" diye düşünen Nejat İşler, dayısının yanına gittiği Eskişehir'de konservatuvar sınavına girmeye karar verdi. İstanbul'a döndüğünde, 1991 yılında ilanını gördüğü Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvar Bölümüne başvurdu ve kazandı. 1995 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarından mezun olana kadar devlet tiyatrosunda ve televizyon dizilerinde rol aldı. Bu dönemde CD ve kitap sattığı işporta tezgâhını işletmeye devam etti.

1995 yılında mezun olduktan sonra iki arkadaşı Aşkın Şenol ve Bekir Köşker ile birlikte "Kahramanlar ve Soytarılar Kumpanyası"nı kurdu. Tiyatronun kurulmasından sonra kendi oyunları için hikâyeler yazmaya başladı. "Belki hiç okumayan biri de yazabilir bunları, benim yazı yazmamın nedeni yazmak değil, sadece oynayalım diye yazıyorum." dediği, "Tuhaf Şehir Hikayeleri", "Biz Zavallı Erkekler" ve "Yalnızlık Benim Gizli Sevgilim" adlı üç kitap yazdı.

1994 yılında TGRT'de yayımlanan, rol aldığı televizyon dizisi Gurur'dan sonra, Deli Yürek, Şehnaz Tango, Nasıl Evde Kaldım, Dedem, Gofret ve Ben, Aşk ve Gurur, Şeytan Ayrıntıda Gizlidir gibi dizilerde rol aldı. Asıl popülerliğini ise "Gülbeyaz" ve "Aliye" adlı dizilerde yakaladı. 1999'da ilk sinema filmi Eylül Fırtınası'nda rol aldı. Mustafa Hakkında Her Şey ve Anlat İstanbul filmleri ile sinema oyunculuğuna devam etti.

2004 yılında 41. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Mustafa Hakkında Her Şey filmindeki performansıyla "erkek oyuncu" dalında aday olarak gösterildi. Her fırsatta amacının başrol oynayıp şöhret olmak olmadığını belirten İşler, tek arzusunun yaptığı işi elinden geldiğinin en iyisi olarak yapmak olduğunu, tiyatro yaparken ölmek istediğini dile getirdi.

2006 yılında Çalıntı Gözler, Yaşamın Kıyısında ve 2 Süper Film Birden; 2007 yılında ise Barda ve Yumurta filmlerinde rol aldı. 2007-2008 yılları arasında "Bıçak Sırtı" adlı televizyon dizisinde rol almıştır. 2009-2010 yılları arasında atv'de yayımlanan başrolü oynadığı "Kapalıçarşı" isimli dizide 16. bölüm itibarıyla diziden ayrılmıştır. 2011 yılında kült bir yapım olan "Kaybedenler Kulübü" adlı filmde başrol oynamış ve yine 2011 yılında Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde oynadığı bütün rollerden farklı olarak sıra dışı bir seri katil olan "Ercüment Çözer" karakterini canlandırmıştır. Duman grubunun "Ah" parçasını seslendirmiştir. Bunun yanında Suzan Kardeş'in; Haluk Bilginer, Olgun Şimşek, Cem Yılmaz ve Özgü Namal gibi isimlerin yer aldığı "Makyaj Odası Şarkıları" adlı albümünde yer almış ve "Hancı" adlı şarkıyı seslendirmiştir. Başrol olarak Kanal D'de yayınlanan Keşanlı Ali Destanı dizisinde "Keşanlı Ali"yi canlandırdı. Kanal D'de yayımlanan "İntikam" adlı dizide "Rüzgar" rolünü canlandırmış, sedef hastalığı nedeniyle rolden ayrıldıktan sonra yerine Yiğit Özşener rol almıştır. 2014 yılında "Kış Uykusu" adlı filmde oynadı. Bu film 67. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye kazanarak uluslararası anlamda çok büyük başarılar gösterdi. 2015 yılında Bodrum merkezli Gümüşlükspor kulübünün başkanlığına seçildi. 2016 yılında ise "Gerçek Hesap Bu" adlı kitabını yazdı. Bu kitabın tüm telif geliri, Nejat İşler tarafından Gümüşlükspor'un geliştirilmesi için kullanıldı. 2017'de ise Kanal D'de yayınlanan "Bodrum Masalı" adlı dizide "Bora" karakterini canlandırdı. 2018 yılında ise kült olan yapım Kaybedenler Kulübü'nün devam niteliğindeki filmi olan Kaybedenler Kulübü Yolda filminde oynadı. 2019'da tam 6 yıl aradan sonra BluTV'den yeni sezonu yayımlanan "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" adlı dizide tekrar "Ercüment Çözer" karakterini canlandırdı. Ayrıca 2019 yılında "Ben Hep Senin Yanındaydım" adlı kitabını yazdı. 2019'dan 2021'e kadar "Çukur" adlı dizide "Çağatay Erdenet" karakterini canlandırdı.

2020 yılında Murat Şeker'in Ya İstiklal Ya Ölüm filminde oynadı. İstanbul'un işgal yıllarına Kuvay-i Milliyeciler'in ve Fenerbahçe Kulübü'nün penceresinden bakacak projede oyuncu, "Şehit Mehmed" karakterine hayat verdi. Yapım 2021'de vizyona girecek.

2021 yılı itibarıyla SOL Parti üyesidir. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimleri için kurulan aralarında kamuoyunun yakından tanıdığı akademisyen, sanatçı, gazeteci, hukukçu, yazar, siyasetçi gibi 226 önemli ismin imzasının yer aldığı Sosyalist Güç Birliği'nin kuruluşunda yapılan ortak açıklamaya imzasını atmıştır.