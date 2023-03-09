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Aile dizisi Ceylan kimdir, kim canlandırıyor? Aile Ceylan Soykan (İpek Çiçek) kimdir, kaç yaşında, nereli?

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Aile dizisi Ceylan kimdir, kim canlandırıyor? Aile Ceylan Soykan (İpek Çiçek) kimdir, kaç yaşında, nereli?

Show TV'nin yeni dizisi Aile'nin oyuncuları kimlerdir merak edildi. Merak edilen karakterlerden birisi de Ceylan oldu. Peki, Aile dizisi Ceylan kimdir, kim canlandırıyor? Aile Ceylan (İpek Çiçek) kimdir, kaç yaşında, nereli? Ceylan gerçekte kimdir? Ceylan'ın dizideki hikayesi nedir? İşte detaylar...

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Aile, Ay Yapım'ın yapımını üstlendiği, ilk bölümü 7 Mart 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Türk televizyon dizisidir. Aile dizisi Ceylan kimdir, kim canlandırıyor? Aile Ceylan Soykan (İpek Çiçek) kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayrıntılar sizlerle...

Aile dizisinde Ceylan, Hülya Soykan'ın kızıdır, Aslan'ın kız kardeşidir.

Aile dizisi Ceylan kimdir, kim canlandırıyor? Aile Ceylan Soykan (İpek Çiçek) kimdir, kaç yaşında, nereli?

Aile dizisinde Ceylan Soykan karakterini "İpek Çiçek" canlandırmaktadır.

Aile dizisi Ceylan kimdir, kim canlandırıyor? Aile Ceylan Soykan (İpek Çiçek) kimdir, kaç yaşında, nereli?

İpek Çiçek, 26 Mart 1999 İstanbul doğumludur. İpek Çiçek İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde oyunculuk bölümünü okumaktadır. İpek Çiçek daha önceden Mucize Doktor, Gençliğim Eyvah, Çocukluk, Dört Köşe vb. gibi birçok dizilerde rol almıştır. İpek Çiçek şimdilerde Show TV'de yayınlanan Aile dizisinde Ceylan karakterini canlandırmaktadır.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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