Aile dizisi CANLI İZLE! Aile dizisi 6.bölüm İZLE! 11 Nisan Aile dizisi FULL HD İZLE!

Aile 6.bölüm İZLE! Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ yer aldığı Aile dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Star Tv'nin yeni dizisi Aile 6.bölüm araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile dizisinin son bölümü merak konusu oldu. İşte, Aile 6.bölüm tek parça FULL HD İZLE!

AİLE SON BÖLÜM NE OLDU?

Çiftliğe yapılan silahlı saldırıyla birlikte Devin, hayatının belki de en zor günlerini yaşarken sadece bir kişinin desteğine ihtiyaç duyar: Aslan. Ancak Aslan yerine kendini bir koruma ordusuyla bulur. Hu¨lya ise başta Devin olmak üzere aile üyeleri üstündeki baskıyı iyice arttırır. Saldırıyı kimin düzenlediği bulunana kadar çiftlikte güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarılır.

Soykan ailesinin karanlığıyla yüzleştikçe Aslan'a dair inandığı doğruları sorgulamaya başlayan Devin, bir cevap bulmak için Cihan'ın kapısını çalar. Aslan'ı tanımaya çalışırken kendi içindeki karanlıkla da tanışacaktır. Aslan'ın odağında ise Eko'yu vuran kişiyi bulmak vardır. Bu saldırıdan menfaati olabilecek herkes Aslan için şüphelidir.

AİLE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Aile dizisinin oyuncu kadrosunda Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer yer alıyor.