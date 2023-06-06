Aile dizisinin yeni sezonu merak konusu oldu. Show Tv'de yayınlanan Aile'nin 2. sezonu ne zaman başlayacak araştırılan konular arasında yer alıyor.Peki, Aile dizisi bitti mi? Aile dizisi neden yok? Aile yok mu, neden yok? İşte detaylar...

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Aile dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Show Tv'de yayınlanan Aile, güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla seyirciyi ekrana kilitliyor. Aile dizisi geçtiğimiz hafta sezon finaliyle ekranlara geldi. Kullanıcılar tarafından Aile dizisi yeni bu akşam yayınlanacak mı araştırılıyor. Peki, Aile dizisi bitti mi? Aile dizisi neden yok? Aile yok mu, neden yok? Detaylar haberimizde...

AİLE SON BÖLÜM NE OLDU?

Hu¨lya'nın verdiği karardan sonra Aslan'ı öldu¨rmeyi planlayan İlyas, bu¨yu¨k bir sürprizle karşılaşır. Karşılıklı silahlar patlamadan hemen önce İlyas, evlatlık sırrı ve ailenin kanlı geçmişiyle ilgili Aslan'a bu¨yu¨k bir ipucu verir. Şimdi Aslan'ın aklında tek bir soru vardır. İlyas'ın söyledikleri doğru mudur? Sevdiği adamın ölu¨mle burun buruna geldiğini öğrenen Devin, hamile olduğunu Aslan'a söyler. Aslan aldığı habere çok sevinir ancak Devin bu bebeği doğurmamakta kararlıdır. Aslan, Devin'e doğacak bebekleriyle yeni bir hayat kurmanın mu¨mku¨n olduğunu kanıtlamaya çalışacaktır.

Kıymet'ten gelen bir telefon Hu¨lya'yı harekete geçirir. Diğer taraftan Aslan da evlatlık olan çocuğun kim olduğunu öğrenmek için planını işletmeye başlar.

AİLE DİZİSİ BİTTİ Mİ?

Aile dizisi geçtiğimiz akşam sezon finaliyle Show Tv ekranlarında yayınlandı. Dizinin yeni sezonun ne zaman yayınlanacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile dizisinin 2. sezonun yayın tarihi hakkında resmi bir açıklama bulunmamaktadır.