Aile dizisinin sezon finali sonrasında Aslan öldü mü sorusu araştırılıyor. Aslan Soykan'ın dizideki akıbeti merak konusu oldu. Peki, Aile dizisi Aslan öldü mü? Aile dizisi Kıvanç Tatlıtuğ ayrılacak mı? Aile Aslan Soykan ölecek mi? İşte detaylar...

Ünlü isimler bir kez daha sandık başında! Kimi eşiyle kimi de bebeğiyle geldi

Show Tv ekranlarında yayınlanan Aile dizisinin yeni bölümü seyirciyi ekrana kilitledi. Aile dizisinin sezon finali sonrasında Aslan öldü mü sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Aslan Soykan ölecek mi merak konusu oldu. Peki, Aile dizisi Aslan öldü mü? Aile dizisi Kıvanç Tatlıtuğ ayrılacak mı? Aile Aslan Soykan ölecek mi? Detaylar haberimizde...

AİLE SON BÖLÜM NE OLDU?

Mezarlıktaki patlamadan sonra Aysel ve bebeğinin durumu kritiktir. Savaşına kaldığı yerden devam eden İlyas, Hülya'yı oğulları arasında bir seçim yapması konusunda köşeye sıkıştırır. İlyas'ı durdurmak için Hülya ve İbo yeni bir yol ararken, Aslan ailesine yaşatılanların bedelini ödetmek için bir plan kurar. Üstelik Aslan bu planında Cihan'la birlik olacaktır. Diğer taraftan İlyas'ın hedefinde ise Devin vardır.

Ailesini korumak için İlyas'a bir cevap vermek zorunda kalan Hülya, en nihayetinde oğulları arasında bir seçim yapar. İlyas; Soykanlarla olan savaşını bitirmek için son darbeyi yapmaya artık hazırdır. Hülya'nın kendisine verdiği isimle karşı karşıya gelir. Acaba Hülya hangi oğlunun ismini vermiştir? Cihan mı? Aslan mı? Öz evladı mı? Yoksa evlatlığı mı?

AİLE DİZİSİ ASLAN ÖLDÜ MÜ?

Aile dizisinin yeni bölümü sonrasında Aslan öldü mü sorusu araştırılıyor. Cihan ile kavga eden Aslan Soykan yaralanmıştır.