Aile, Ay Yapım'ın yapımını üstlendiği, ilk bölümü 7 Mart 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Türk televizyon dizisidir. Aile dizisi Aslan kimdir, kim canlandırıyor? Aile Aslan Soykan (Kıvanç Tatlıtuğ) kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayrıntılar sizlerle...

AİLE ASLAN KİMDİR?

ASLAN SOYKAN (KIVANÇ TATLITUĞ)

Soykanların lideri. Ailesinin ruhunda bıraktığı hasarlarla mu¨cadele ederken bir yandan

ailesinin yıllardır devam ettirdiği karanlık işleri temizlemeye çalışır. Esprili ve eğlencelidir. 'Volta' adında bir gece kulu¨bu¨nu¨n sahibidir. Devin'e aşık olmasıyla hayatındaki tu¨m dengeler değişir.

AİLE ASLAN SOYKAN KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Aile dizisinde Aslan Soykan karakterini "Kıvanç Tatlıtuğ" canlandırmaktadır.

KIVANÇ TATLITUĞ KİMDİR?

Kıvanç Tatlıtuğ (d. 27 Ekim 1983, Adana), Türk oyuncu ve eski mankendir. 2002 yılında Best Model of Turkey ve ardından da Best Model of the World seçilmesiyle adını duyurmuştur.

OYUNCULUK KARİYERİ

Paris'te yaşadığı dönemde, birçok dizi teklifinin geldiğini öğrenen Tatlıtuğ, küçüklüğünden beri sinema ve televizyona olan ilgisi olduğundan gelen teklifleri değerlendirmek üzere Türkiye'ye döndü. Okan Bayülgen'den ve Devlet Tiyatrosu oyuncusu Laçin Ceylan'dan oyunculuk eğitimi aldı.

Oyunculuğa ilk adımını 2005 yılında, Gümüş dizisiyle attı. Songül Öden ile başrolü paylaştı. Gümüş'ün ardından, Menekşe ile Halil'de Halil karakterini canlandırdı. Amerikalılar Karadeniz'de 2 adlı filmde oynadı.

Kariyerindeki en büyük adım ise 2008-2010 yılları arasınnda Beren Saat'le başrolünü paylaştığı, Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Behlül Haznedar karakteri oldu. Dizide canlandırdığı Behlül Haznedar karakteri, Tatlıtuğ'a Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazandırdı.

2010 yılında Ezel dizisinde, ikinci sezonun başında Sekiz adlı yan karakteri canlandırdı. Bunun dışında birkaç reklam filminde de yer aldı. 2011-2013 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Kuzey Güney adlı dizide Buğra Gülsoy ile birlikte başrolü paylaştı.

2013'te Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği, şiirsel hayatı konu alan Kelebeğin Rüyası adlı dram filminde Mert Fırat ile başrolleri paylaştı. Tatlıtuğ, II. Dünya Savaşı döneminde Zonguldak'ta yaşayan ve genç yaşta veremden ölen şairler Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu'nun hayat hikâyesini anlatan "Kelebeğin Rüyası" filminde, Muzaffer karakterini canlandırmıştır. 2014 yılında Star TV'de yayınlanan ve başrolünü Farah Zeynep Abdullah ile paylaştığı Kurt Seyit ve Şura dizisinde "Kurt Seyit" karakterini canlandırdı.

Ardından 2016 yılında yine Star TV'de yayınlanan Cesur ve Güzel dizisinde Tuba Büyüküstün ile başrolü paylaştı. Hadi be Oğlum sinema filminde ve Çarpışma dizisinde yer alan oyuncu, 2019 yılında Organize İşler: Sazan Sarmalı filminde de oynamıştır. Belçika yapımı ve Netflix platformunda yayınlanan Into the Night dizisinde Arman karakteriyle konuk oyuncu olarak da yer alan Tatlıtuğ, yine aynı platformda yayımlanan Yakamoz S-245 dizisinde başrolde yer aldı.