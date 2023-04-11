Aile dizisi 7. bölüm fragmanı! Aile yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölümde ne olacak?

AİLE yeni bölüm fragmanı İZLE! Sevilen dizi Aile, Show Tv ekranlarında bu akşam izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Aile dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. İzleyiciler, Aile dizisinin yeni bölüm fragman linki araştırılıyor. Aile 7. bölüm fragmanı! Aile yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm fragmanı İZLE!

AİLE SON BÖLÜM NE OLDU?

Çiftliğe yapılan silahlı saldırıyla birlikte Devin, hayatının belki de en zor günlerini yaşarken sadece bir kişinin desteğine ihtiyaç duyar: Aslan. Ancak Aslan yerine kendini bir koruma ordusuyla bulur. Hülya ise başta Devin olmak üzere aile üyeleri üstündeki baskıyı iyice arttırır. Saldırıyı kimin düzenlediği bulunana kadar çiftlikte güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarılır.

Soykan ailesinin karanlığıyla yüzleştikçe Aslan'a dair inandığı doğruları sorgulamaya başlayan Devin, bir cevap bulmak için Cihan'ın kapısını çalar. Aslan'ı tanımaya çalışırken kendi içindeki karanlıkla da tanışacaktır. Aslan'ın odağında ise Eko'yu vuran kişiyi bulmak vardır. Bu saldırıdan menfaati olabilecek herkes Aslan için şüphelidir.

AİLE DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

Aile dizisinin yeni bölüm fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile dizisi 7. bölüm fragmanı henüz yayınlanmamıştır. Aile yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.