Aile dizisi 7.bölüm CANLI İZLE! 18 Nisan Aile dizisi yeni bölüm İZLE! Aile 7.bölüm FULL HD İZLE!

Aile 7.bölüm İZLE! Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ yer aldığı Aile dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Star Tv'nin yeni dizisi Aile 7.bölüm araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile dizisinin son bölümü merak konusu oldu. İşte, Aile 7.bölüm tek parça FULL HD İZLE!

AİLE DİZİSİ SON BÖLÜM NE OLDU?

Devin ve Aslan'ın çiftlikte yaşamaya başlamasıyla birlikte Hu¨lya, aile u¨stu¨ndeki hakimiyetin kendisinde olduğunu göstermek için harekete geçer. Devin'i, Soykan kurallarıyla tanıştırır. Bu kuralların kendi özgu¨rlu¨k alanını ihlal ettiğini du¨şu¨nen Devin, Hu¨lya'yla karşı karşıya gelir. Aslan ise Devin'le baş başa bir akşam planlar. Volta'da birlikte geçirdikleri gece, Devin'in Aslan'ı bugu¨ne kadar yu¨zleşemediği bir gerçekle burun buruna getirmesi, tu¨m dengeleri değiştirecektir.

İbo, çıkan yangından sonra Aslan ile yeni bir mu¨cadeleye girer ve bu¨yu¨k bir hamle yapar. Aslan'ı en bu¨yu¨k korkusuyla, Yusuf Soykan'ın oğluna bıraktığı mektupla yu¨zleştirecektir. Ancak babasının hatıralarıyla sarsılan tek kişi Aslan değildir. Cihan'da aynı duygularla Devin'in kapısını çalar. Devin bu konuda Cihan'a iyi gelirken; Aslan'a zarar verecektir.

Diğer taraftan Aslan'ın arkasından kurduğu karanlık planını işletmeye devam eden Ati; Ceylan'ı davet ettirdiği partide onunla yakınlaşır. Aynı partide Yağmur'un karşılaştığı kişi ise hem Yağmur hem Soykanlar için geçmişin karanlık defterlerinin açılmasına sebep olacaktır. Du¨zenlenen bir aile yemeğinde Devin ve Hu¨lya'nın arasında çıkan bu¨yu¨k bir kavga, kopacak fırtınanın habercisi olurken Aslan bu kavgaya şahitlik eder. Devin'in karşısında daha önce tanışmadığı bir Aslan vardır. Ve şimdi yu¨zleşme sırası Devin'dedir.

AİLE DİZİSİ CANLI İZLE!

Aile dizisinin yeni bölüm izleme linki araştırılan konular arasında yer alıyor. Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Aile dizisi Salı günleri saat 20.00'da Show Tv ekranlarında yayınlanmaktadır.