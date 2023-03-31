Aile dizisi 4.bölüm İZLE! Aile 4.bölüm tek parça FULL HD İZLE! Aile 4.bölüm FULL İZLE!

Aile 4.bölüm İZLE! Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ yer aldığı Aile dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Star Tv'nin yeni dizisi Aile 4.bölüm araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile dizisinin son bölümü merak konusu oldu. İşte, Aile 4.bölüm tek parça FULL HD İZLE!

AİLE SON BÖLÜM NE OLDU?

İlişkileri bu¨yu¨k bir çıkmaza giren Aslan ve Devin, kendilerini ayrılığın eşiğinde bulurlar. Karşı koyamadıkları hisleriyle nihayet yu¨zleştiklerinde ise barışmak kaçınılmaz olurken; ikili evlilik için ilk adımlarını atar. Ancak hazırlanan evlilik sözleşmesine karşılık, Devin'in de bir şartı vardır. Tek ve bu¨yu¨k bir şart… Ani evlilik haberi çiftlikte bu¨yu¨k yankı uyandırır. En bu¨yu¨k korkusuyla karşı karşıya kalan Hu¨lya, bu du¨ğu¨nu¨ engellemek için en gu¨çlu¨ kozunu devreye sokar: Aslan'la ayrı oldukları dönemde Devin'i terapiye ikna eden Cihan. Şu¨phesiz ki Cihan, bu du¨ğu¨nu¨n en önemli konuklarından biri olacaktır. Diğer taraftan İbo, çiftlikteki gu¨venlik açığını bahane edip aile u¨stu¨nde hakimiyet kurmaya çalışır. Aslan tarafından oyuna getirildiğini anlayan Ati ise Aslan'ın karşısına çıkar. Şimdi hem İbo hem de Ati, Aslan için pimi çekilmiş birer bombadır.

Devin ve Aslan hayatlarını birleştirirken du¨ğu¨nde meydana gelen beklenmedik bir olay Devin'i, artık bir parçası olduğu Soykan ailesinin karanlığıyla tanıştırır.

AİLE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Aile dizisinin oyuncu kadrosunda Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer yer alıyor.