Aile dizisi 3. bölüm fragmanı! Aile yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölümde ne olacak?

AİLE yeni bölüm fragmanı İZLE! Sevilen dizi Aile, Show Tv ekranlarında bu akşam izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Aile dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. İzleyiciler, Aile dizisinin yeni bölüm fragman linki araştırılıyor. Aile 3. bölüm fragmanı! Aile yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm fragmanı İZLE!

AİLE SON BÖLÜM NE OLDU?

Soykanlara 'aile' olduklarını hatırlatan tek yerdir sofra. O gün yine tüm ailenin toplanacağı bir sofra kurulurken, Aslan, amcasıyla ilgili 'karanlık' işlerinden birini daha çözmek için İzmir uçağındadır. Psikolog Devin ve Aslan'ın yolları işte bu yolculukta kesişir. Devin de kız kardeşinin başını soktuğu yeni bir belayı halletmek üzere İzmir'e gitmektedir. Farklı dünyaların insanları oldukları çok açıktır. Ancak ortak yaralarını keşfetmeleri uzun sürmez; Aileleri.

Aslan daha ilk geceden, Soykan Anayasasının çok önemli bir kuralını Devin için çiğner. Bu durum Aslan'a saplantılı bir bağlılık hisseden annesi Hülya'nın yaklaşan büyük tehlikeyi fark etmesi için yeterlidir; Devin.

Daha önce de pek çok kere oğlunun aileden uzaklaşmasını önlemek için her şeyi yapabileceğini gösteren Hülya'nın işi, bu sefer eskisi kadar kolay olmayacaktır. Ancak işi kolay olmayan sadece Hülya değildir. İzmir uçağındaki karşılaşma, aileden yaralı kahramanlarımızın kendi ailelerini kurmak için çıkacakları zorlu yolun sadece başlangıcı olacaktır…

AİLE DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

Aile dizisinin yeni bölüm fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile dizisi 3. bölüm fragmanı resmi YouTube hesaplarında yayınlanmıştır.