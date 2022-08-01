Aile dizimi Nedir? Aile dizimi terapisi ne demek? Aile Dizimi tehlikeli mi?

Aile dizimi terapisi, insanın soyundan gelen genetikleriyle aldığı kararların etkilendiğini savunan bir kavramdır. Aile dizimi terapisine göre bireyin genetiğinden kaynaklı oluşan bir Karar alma mekanizması mümkündür. Peki Zeytin Ağacı dizisi ile dikkatleri üzerine çeken aile dizi terapisi nedir?

AİLE DİZİMİ NEDİR? AİLE DİZİMİ TERAPİSİ NE DEMEK?

Aile dizimi terapisi, Alman Psikoterapist Bert Hellinger'ın ortaya çıkarttığı bir kavramdır. Normal bir terapiden farklı olarak aile bireylerini ele alarak gerçekleştirilen bu yöntem, kişinin aile arasındaki konumlandırmasını esas alan bir terapi biçimidir. Kişinin yaşadığı ve etkisinde kaldığı olayların insan DNA'sında bir iz bıraktığını savunmaktadır. Bu sebeple sizin şuan yaşamakta olduğunuz hayattaki bazı hal ve hareketlerinizin sebebi DNA'larınızda saklı olabilir.

Bireyin yaşadığı cinayet, intihar, tecavüz, boşanma, düşük yapma, kürtaj gibi travmatik bir olay kişinin genetiğinde bir iz bırakır ve sizin soyunuzdan gelecek nesillerin karar alma mekanizmasını etkilemektedir.

Örnek vermek gerekirse, bir kadın düşük yapmış ve bu olaydan oldukça etkilenmiş ise bu durum kişinin genetiğine yansır. Bu nedenle gelecekte bu genetiği taşıyan kadının çocuğu ise büyüdüğünde bu konularda çekingenlik, isteksizlik yaşayabilir.

AİLE DİZİMİ TEHLİKELİ Mİ?

Evet, başından tecavüz ve ensest gibi travmatik olaylar geçmiş kişinin aile dizimi terapisi alması büyük risk arz etmektedir. Kişinin travmasının terapi esnasında tekrar nüksetmesi muhtemel bir durumdur. Ayrıca yardım alan kişinin daha ağır travmalar yaşaması mümkündür.

AİLE DİZİMİ TERAPİSİNİ KİMLER ALMALI?

Aile dizimi terapisi, günlük hayatta yaşadığı duygusal problemleri rutin olarak yaşayan ve bu durumdan oldukça rahatsız olan bireyler için uygundur. Örneğin aşırı hüzün duygusunun rutin olarak tekrarlanması, aile dizimi terapisi açısından uygundur.

HER TERAPİSTTEN AİLE DİZİMİ TERAPİSİ ALINIR MI?

Aile dizimi terapisi, konu hakkında bilgi ve sertifika sahibi olan, daha önce referansları bulunan ve sezgisi güçlü olan bir terapistten alınmasını önermekteyiz.

TERAPİ NE KADAR SÜRE SONRA ETKİ GÖSTERİYOR?

Terapi süresi kişiden kişiye göre farklılık gösterebilmektedir. Genellikle kişinin terapiden birkaç hafta sonra sonuç aldığı gözlemlenebiliyor. Fakat bazı kişilerde bu süreç daha fazla sürebilmektedir.