Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından gerçekleştirilen açıklamanın ardından vatandaşlar tarafından Aile diş hekimi nedir? Ve Aile diş hekimliği uygulaması nedir? Soruları ile birlikte bu uygulamanın detayları araştırıldı. Peki, Aile diş hekimi nedir? Aile diş hekimi ne işe yarar? Aile diş hekimliği uygulaması nedir?

Aile diş hekimi nedir? Sorusu, yapılan açıklamaların ardından merak edilmekte olan sorular arasında yer aldı ve arama motorları üzerinde sıklıkla sorgulatıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamalar ile birlikte Aile diş hekimi nedir? Sorusuna yanıt verdi ve böylece merak edilmekte olan soru yanıt buldu. Peki, Aile diş hekimi nedir? Aile diş hekimi ne işe yarar? Aile diş hekimliği uygulaması nedir?

AİLE DİŞ HEKİMİ NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 10 bin kişiye bir aile diş hekimi olacak şekilde planladık. 8 ila 10 bin arası aile diş hekimi bu projede görev alacak. Bu alanda halihazırda görev yapan diş hekimlerimize ilaveten yeni alımlar da yaparak bu sayıyı tamamlamayı hedefliyoruz." Dedi.

Aile Diş Hekimliği modeli, gerek tedavi kapsamı, gerek sevk zincirinin sağlanmış olması ve kurumlar arası koordinasyonu, gerekse bilgi sistemleri altyapısı ve kontrol mekanizmaları ile dünyadaki benzer uygulamalara örnek teşkil ediyor. Sosyal devlet politikasını pekiştiren önemli bir adım olan Aile Diş Hekimliği modelinin, 2023 yılı içerisinde Türkiye genelinde hayata geçirilmesi planlanıyor.