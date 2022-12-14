Aile Destek paketi Aralık ayı ödemleri ne zaman hesaplara yatacağı merak konusu olurken. Aile ve Sosyal hizmet Bakanlığı konuyla ilgili açıklamada bulundu. Açıklamanın ardından vatandaşlar Aile destek yardımı ödemeleri ne zaman yatırılacak, yattı mı? Aile Destek yardımı başvurusu nasıl yapılır? Aile destek paketi ödemleri ne kadar? Sorularının yanıtını araştırıyor. İşte konu hakkında merak edilenler...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde 850 TL ile 1250 TL arasında değişen yardım ödemeleri gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar Aile destek paketi Aralık ayı ödemlerini ne zaman ihtiyaç sahipleri hanelerin hesaplarına yatacağını merak ediyor. Peki, Aile destek yardımı ödemeleri ne zaman yatırılacak, yattı mı? Aile Destek yardımı başvurusu nasıl yapılır? Aile destek paketi ödemleri ne kadar? Detaylar haberimizde...

ARALIK AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

Aralık ayı destek ödemelerinin ayın ilk 10 gününde yapılması bekleniyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

AİLE DESTEK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Bakan Yanık; "450-600 lira olan destek tutarımızı 850-1.250 liraya yükseltiyoruz. Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek vereceğiz. Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlayacağız. Yeni tutarlar da kasım ayı ödemelerine yansıtılacaktır." ifadelerini kullandı.

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