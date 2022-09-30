Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören ve 4 milyon hanenin faydalanacağı tahmin edilen, Aile destek programı ödemeleri merak edile konular arasında yer alıyor. Peki, Aile destek yardımı ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

Aile destek yardımı ne kadar oldu, ne zaman yatacak? Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören ve 4 milyon hanenin faydalanacağı tahmin edilen, Aile destek programı ödemeleri merak edile konular arasında yer alıyor. Peki, Aile destek yardımı ne kadar oldu, ne zaman yatacak? İşte detaylar...

AİLE DESTEK YARDIMI NE KADAR OLDU?

Aile sosyal yardım destek ücretleri, 450, 550, 600 TL olarak açıklandı ve birçok hane tarafından yoğun ilgi gördü. Aile destek programı hakkında en merak edilenler arasında, Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? Ve Aile Destek Programı başvuru şartları nelerdir? Gibi sorular yer alıyor.

Başvuruları Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilen kişiler Aile Destek Programından yararlanabileceklerdir. Başvuran kişilerin ilk ödemeleri ise 29 Temmuz Cuma günü gerçekleştirildi.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Aile Destek Programı için başvuran kişilerin aşağıda yer alan şartları sağlaması gerekmektedir. Aksi takdirde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından yapılan açıklamaya göre Aile sosyal yardım destek ücretlerinden yararlanamamaktadır.

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.