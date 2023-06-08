Aile Destek Programı ödemelerine ilişkin olarak Aile destek yardımı devam edecek mi? Sorusu merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Aile destek yardımı devam edecek mi? 2023 Aile destek yardımı devam ediyor mu? Aile destek ödemeleri uzatıldı mı?

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan Aile Destek Paketi ödemeleri için Aile destek yardımı devam edecek mi? Sorusu araştırılmakta. İhtiyaç sahibi ailelere hane başı değişen miktarlarda ödenen Aile Destek Programı kapsamında alınan sosyal yardım parasının devam edip, etmeyeceğine ilişkin araştırmalar devam ediyor. Peki, Aile destek yardımı devam edecek mi? 2023 Aile destek yardımı devam ediyor mu? Aile destek ödemeleri uzatıldı mı? Işte merak edilen detaylar...

AİLE DESTEK YARDIMI DEVAM EDECEK Mİ?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklama kapsamında 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek sona ereceği duyuruldu. Buna göre Haziran ayı için gerçekleştirilen ödemeden sonra Aile Destek Paketi ödemeleri son bulacak.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

450 TL ve altı olanlar 1.250 TL alacak

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar1.100 TL alacak

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar 950 TL alacak

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar 850 TL alacak

AİLE DESTEK ÖDEMESİ UZATILDI MI?

Aile Destek Programı mayıs ayı ödemeleri 15 Mayıs'ta yapılmaya başlamıştır. Bu sebeple haziran ayı ödemelerininde 15 Haziran'da gerçekleşmesi beklenmektedir.