Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Paketi ödemelerine zam gelecek mi?

Aile Destek Programı kapsamında yapılan yardım ödemelerin yeni yıldan önce hesaplara yatırılıp yatırılmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Konuyla ilgili açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan geldi. Peki, Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman ödenecek? Aile Destek Paketi ödemelerine zam gelecek mi? Aile Destek Programı başvuru şartları neler? İŞte konu hakkında tüm merak edilenler...

Yeni yıla kısa bir süre kala Aile Destek Programı kapsamında yapılan yardım ödemelerinin tarihleri vatandaşlar tarafındanmerak konusu oldu. Aile Destek Programı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak hesaplara yatıyor. Peki, Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman ödenecek? Aile Destek Paketi ödemelerine zam gelecek mi? Aile Destek Programı başvuru şartları neler? Detaylar haberimizde...

AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ödemelerin yılbaşından önce yatıp yatmayacağına ilişkin soruya "Yılbaşından önce bir yılbaşı hediyesi yapalım inşallah." yanıtını verdi.

Twitter hesabından da açıklama yapan Bakan Yanık, "Vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine, Aile Destek Programı ödemelerinin yeni yıldan önce hesaplara yatırılması için çalışmalara başladık." ifadelerini kullandı.

AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİNE ZAM GELECEK Mİ?

Aile destek yardımı ödemeleri geçtiğimiz aylarda 850 TL - 1.250 TL olarak güncellemişti. Yeni yılda ödemelerin miktarının ne kadar olacağına yönelik bir açıklama henüz gelmedi.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aile Destek Programına başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

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