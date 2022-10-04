Aile destek programına başvurular Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından alınıyor. Paket kapsamında başvuru şartlarını taşıyanlara ödemeler her ay yapılıyor. Peki, Aile destek programı ödemeleri Ekim ayının kaçında yatıyor? 2022 Aile destek paketi yardım parası ne kadar ve nereden alınacak?

Aile Destek Programı ödemelerinin arttırıldığı geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. 850 TL ile 1250 TL aralığına yükseltilen Aile Destek Paketi ödemelerinin ne zaman yatacağı bu noktada merak ediliyor. Peki, Aile destek programı ödemeleri Ekim ayının kaçında yatıyor? 2022 Aile destek paketi yardım parası ne kadar ve nereden alınacak? İşte detaylar haberimizde...

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ EKİM AYININ KAÇINDA YATIYOR?

Başvurular ardından ilk ödemeler temmuz ayında yapıldı. Eylül ayı aile destek paketi ödemeleri için bekleyiş devam ediyor. Henüz ödemeler için tarih bilinmiyor. Öte yandan Ağustos ayının destek ödemeleri 7 Eylül'de başlamıştı. Eylül ödemeleri için ise gözler Ekim ayının ilk haftasında.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK, NE KADAR?

Bakan Yanık'tan aile destek programı için açıklama;

"Küresel ekonomik dalgalanmalardan ihtiyaç sahibi ailelerimizi koruyabilmek için desteklerimizi sunmaya devam ediyoruz. Türkiye Aile Destek Programıyla büyüyen ve gelişen Türkiye'mizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar liraya 25 milyar lira ilave ederek programımızı genişletiyoruz. Bu doğrultuda 450-600 lira olan destek tutarımızı 850-1.250 liraya yükseltiyoruz. Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek vereceğiz. Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlayacağız. Yeni tutarlar da kasım ayı ödemelerine yansıtılacaktır."