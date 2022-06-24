Aile destek programı nedir? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, NTV canlı yayınında ihtiyaç sahibi aileler için yapılan yardımlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yanık, doğal gaz desteği, anaokulu desteği ve Türkiye Aile Desteği Programı hakkında bilgiler verdi. Peki, Aile destek programı nedir? Aile destek paketi nedir? Aile destek paketi başvuru haberimizde...

AİLE DESTEK PROGRAMI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ve 4 milyon hanenin yararlanacağı Aile Desteği Programı'na başvuruların 27 Haziran'da başlayacağını aktardı. Bakan Yanık paketin toplam maliyetinin 15 milyar lira olduğunu ve şu ana kadarki en büyük sosyal yardım olacağını söyledi.

''2021 YILINDA 97,8 MİLYAR LİRA YARDIM YAPILDI''

Türkiye Aile Desteği Programı hakkında konuşan Bakan Yanık, "2021'de 97,8 milyar lira yardım yapıldı. Sosyal yardımların daha geniş alana ulaşması amaçlanıyor. Türkiye Aile Desteği Programı'ndan yılda 4 milyon hanenin yararlanmasını hedefliyoruz. Bunun başvurularını da 27 Haziran'da almaya başlayacağız. Türkiye Aile Destek Programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 15 milyar TL'lik paket. Şu ana kadarki en büyük sosyal yardım programı olacak" ifadelerini kullandı.

DOĞAL GAZ DESTEĞİ

Bakan Yanık ihtiyaç sahibi ailelere yapılan doğal gaz desteği için de "Yardımlarımız 450-1.150 lira arasında değişiyor." dedi.

ANAOKULLARI DESTEĞİ

Sosyal yardıma muhtaç olan ailelerin, çocuklarını anaokulu ya da kreşe giderken maddi açıdan zorlandıklarını tespit ettiklerini söyleyen Bakan Yanık, "Anaokulu desteğimiz eğitime ulaşımı kolaylaştıracak. Ailelerimizin yapacakları tek şey, çocuklarını okula kaydettirmek olacak. Hane hane ziyaretlerimizi yaparak, ihtiyacı olanlara psikososyal destekler veriyoruz. Yangın bölgesinde de ihtiyacı olanlara ulaşıyoruz'' şeklinde konuştu.

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