Aile destek programı kasım ayı ödemesi ne zaman?

Milyonlarca aileye aile destek kapsamında başvuruda bulunanlara 12 ay boyunca destek ödemesi yapılacak. Kasım ayı ödemleri için heyecanlı bekleyiş sürerken. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Aile Desteği ödemeleri için tarihi duyurdu. Peki, aile destek paraları bu hafta yatıyor mu, ne kadar, kimler başvurabilir? İşte tüm merak edilenler...

Aile destek ödemeleri kasım ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca ihtiyaç sahibi aile kasım ayı aile destek ödemelerininödeneceği tarihi araştırıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırılan ödenmelere ilişkin konuşan Bakan Yanık, yaptığı açıklamada 2022 Temmuz-Eylül ödeme dönemlerinde toplam destek tutarının 2,3 milyar TL'yi aştığını ifade etti. Kasım ayı aile destek ödemelerinin yatıp yatmadığı merak konusu oldu. Detaylar haberimizde...

AİLE DESTEK PROGRAMI KASIM AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile destek programı için ödeme tarihini paylaştı. Kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Türkiye'nin imkanlarını bu ülkede yaşayan her vatandaşımızla paylaşma düşüncesi ürünü bu programlardan biri de Türkiye Aile Desteği'dir. Bu kapsamda 2,5 milyon vatandaşımıza aktarılacak 3.2 milyar lira yarın (8 Kasım) hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır" dedi.'' dedi.

AİLE DESTEK TUTARI NE KADAR, NASIL BAŞVURULUR?

Hane halkının Aylık gelire göre hesaplanarak 850 ile 1250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecek. Başvurular ise e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılıyor.