Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından yapılan açıklama ile birlikte duyurulan Aile sosyal yardım ücretleri, aylık olarak 450, 550, 600 TL şeklinde belirtilmişti. Vatandaşlar Aile destek programı Ekim ödemeleri ne zaman yatacak? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Ekim ayının gelmesi ile birlikte Aile destek programı Ekim ödemeleri ne zaman yatacak? Eylül-Ekim Aile destek programı sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak?

Tahmini olarak 4 Milyon ailenin faydalanılacağı tahmin edilen aile destek programı Ekim ayı ödemeleri ne zaman yatacak? Sorusu, ödeme alan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İnternet üzerinde Aile destek programı Ekim ödemeleri ne zaman yatacak? Ve Aile destek programı sosyal yardım paraları yattı mı? Soruları, Ekim ayının başlaması ile birlikte daha çok araştırılmaya başlandı. Peki, Aile destek programı Ekim ödemeleri ne zaman yatacak? Eylül-Ekim Aile destek programı sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK PROGRAMI EKİM ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile sosyal yardım destek ücretleri, 450, 550, 600 TL olarak açıklandı ve birçok hane tarafından yoğun ilgi gördü. Aile destek programı hakkında en merak edilenler arasında, Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? Sorusu yer alıyordu.

Aile destek programı kapsamında ödenecek olan tutarlar için henüz ödeme gerçekleştirilmedi. Ödeme tarihi için ise net bir tarih verilmedi.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Aile Destek Programı için başvuran kişilerin aşağıda yer alan şartları sağlaması gerekmektedir. Aksi takdirde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından yapılan açıklamaya göre Aile sosyal yardım destek ücretlerinden yararlanamamaktadır.

Türk vatandaşı olmaması

Mavi Kart sahibi olması

Yerleşim adresinin yurt dışında olması

18 yaşından küçük olması

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.