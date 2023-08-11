Aile Destek Programı 2023 Ödemeleri | Aile destek paketi ne zaman yatacak? Aile Destek Programı Ağustos ödemesi yattı mı?

Pandemi sürecinden olumsuz etkilenen dar gelirli vatandaşlara Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından ödenen Aile Destek Ödemeleri konusunda araştırmalar hız kazandı. Yurttaşlar Aile destek paketi ne zaman yatacak? Aile Destek Programı Ağustos ödemesi yattı mı? Merak ediyor. İşte detaylar…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullanmıştı. İhtiyaç sahibi vatandaşların merakla araştırdığı bir konu olan Aile destek paketi ne zaman yatacak? Aile Destek Programı Ağustos ödemesi yattı mı? Gündemdeki yerini aldı. İşte detaylar…

AİLE DESTEK PAKETİ NE ZAMAN YATACAK?

Dar gelirlilerin hesaplarına yatırılan 850 lira ile 1250 lira arasında değişen tutarlar, hane içinde kişi başına düşen gelirin 1833,45 TL'nin altında olması halinde veriliyor. Aile Destek Programı ödemeleri, bireylerin aylık gelir düzeylerine göre belirlenmektedir. Bu ödemeler, hane içindeki kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre farklılık gösterir. İşte bu çerçevede, aylık gelir düzeyine bağlı olarak belirlenen ödeme tutarları aşağıda sıralanmıştır:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

TL alacak. 450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

TL alacak. 911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

TL alacak. 1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

AİLE DESTEK PROGRAMI AĞUSTOS ÖDEMESİ YATTI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek Temmuz ayında gerçekleştirilecek enflasyon farkı artışları ile düşük gelirli bireylerin alım gücünü daha da artıracaklarını açıkladı. Ayrıca Aile Destek Programları'nın Haziran ayında başlayacağını ve 2.5 milyon hane için 2.5 milyarlık bir kaynak ayırdıklarını ifade etti. Bu desteklerin kapsamını genişletme çabalarının da devam ettiğini belirtti. Erdoğan'ın bu açıklamaları, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım amaçlarını yansıttı.

Programın amacını ifade ederken, ihtiyaç sahibi olan herkesin destekten yararlanabileceğini vurguladı. Şu an zaten sosyal destek yardımı alan bireylerin bu desteği ek olarak alabileceğini belirtti.

Aile Destek Programına başvuruda bulunan kişinin bazı şartları sağlaması gerekmektedir:

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan, yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanması bulunan veya özel sandıklar kapsamında olan kişi veya kişilerin bulunmaması gerekmektedir.

Ayrıca, destekten yararlanmak için hanede kişi başına düşen net gelirin asgari ücretin üçte biri yani 1.833 liradan düşük olması gerekmektedir. Bir ailenin dört kişilik bir hane için 7,300 liranın altında geliri varsa, destekten yararlanma hakkına sahip olabilir.