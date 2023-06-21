Aile Destek Programı ödemelerine ilişkin olarak Aile destek yardımı devam edecek mi? Sorusu merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Aile destek paketi uzatıldı mı? Aile destek paketi başvuru son dakika! Aile destek paketi ne kadar oldu 2023? Aile destek paketi ne zaman bitecek, yatacak? Aile destek programı başvurusu!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan Aile Destek Paketi ödemeleri için Aile destek yardımı devam edecek mi? Sorusu araştırılmakta. İhtiyaç sahibi ailelere hane başı değişen miktarlarda ödenen Aile Destek Programı kapsamında alınan sosyal yardım parasının devam edip, etmeyeceğine ilişkin araştırmalar devam ediyor. Peki, Aile destek paketi uzatıldı mı? Aile destek paketi başvuru son dakika! Aile destek paketi ne kadar oldu 2023? Aile destek paketi ne zaman bitecek, yatacak? Aile destek programı başvurusu! İşte merak edilen detaylar...

AİLE DESTEK PAKETİ UZATILDI MI?

Son açıklamaya göre, Aile Destek Programı'nın devam etmesi Temmuz ayına kadar sağlanacaktır. Şu anda programın uzatılacağına dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Aile Destek Programı ödemeleri, merkezi bir şekilde aylık ödeme listelerine dayanarak yapılmaktadır. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi Haziran 2023'te gerçekleşecek ve bu dönemi takip eden Temmuz ayında destek programı sona erecektir.

AİLE DESTEK PAKETİ NE KADAR OLDU? AİLE DESTEK PAKETİ NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye Aile Destek Programı'ndan 3,5 milyon hanenin yararlandığını ve hanelere gelirlerine göre 850 TL – 1.250 TL arasında destek verdiklerini ifade eden Bakan Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı'nda bu ay ihtiyaç sahibi hanelere toplam 4,5 milyar TL ödeme yaptık" diye konuştu.

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURUSU

Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, Haziran 2022-Mayıs 2023 döneminde en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanacaktır.

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE DESTEK PAKETİ NE KADAR?

Ailede kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde oluyor:

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL