Şubat ayına gerinmesiyle Aile Destek Programı Şubat ayı ödemeleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi haneler verilen ödemeler her ay 15 ile 30 arasında ihtiyaç sahibi haneler verilmekte. Peki, Aile destek paketi şubat ayı ödemeleri ne zaman yapışılacak? Aile destek paketi ödemeleri ne kadar? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Aile Destek Paketi Şubat ayı ödemeleri hak sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. Aile Destek Paketi kapsamında,12 ay boyunca 850 TL-1250 TL aralığında değişen destek ödemelerinin hak sahiplerine ne zaman verileceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Aile destek Paketi ödemeleri ne zaman yapılacak? Aile Destek ödemeleri ne kadar? Aile destekprogramı başvurular nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

ŞUBAT AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile destek paketi Şubat ayı ödeme tarihiyle ilgili henüzAile ve sosyal hizmetler Bakanlığı taraflarından açıklama yapılmadı. Ancak daha önceki dönem ödeme tarihlerine batkımızda şubat ayı ödemelerinin hak sahiplerine Şubat ayının ikinci haftası yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.