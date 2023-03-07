Aile Destek ödemeleri ne zaman zamlı yatacak merak ediliyor. Her ay belirli tarihlerde yatan Aile Destek ödemesi mart ayı ile birlikte araştırılmaya başlandı. Konuyla ilgili açıklama Bakan Derya Yanıktan geldi. Peki, Aile destek paketi ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek Paketi başvuru şartları neler? Aile destek paketi ödemeleri ne kadar? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafındanihtiyaç sahibi hanelere aylık olarak Aile destek paketi kapsamında düzenli olarak yardım ödemeler yapılıyor. Aile destek Paketi Mart ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Konuyla ilgili açıklama Bakan Derya Yanıktan geldi. Peki, Aile destek paketi ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek Paketi başvuru şartları neler? Aile Destek Paketi başvurusu nasıl yapılır? Aile destek paketi ödemeleri ne kadar? Detaylar haberimizde...

MART AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Henüz Aile destek ödemesi Mart ayı için resmi bir açıklama yapılmadı. Mart ayı ödemelerinin 15 Mart 31 Mart tarihleri arasından ihtiyaç sahibi hanelerin hesaplarına yatılması beklenilyor. Konuya ilişkin yeni bir gelime olursa haberimizde yer vereceğiz.

AİLE DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedi

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir. Aile destek Paketi başvuru şartları şu şekilde:

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık "Dezavantajlı durumdaki bireyleri çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleri ile destekliyoruz. Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1.997 TL'ye, %40-69 arası engelli aylığı 1.594 TL'ye, %70 ve üzeri engelli aylığı 2.392 TL'ye, Evde Bakım Yardımı 4.336 TL'ye ve Sosyal Ekonomik Destek de 3.038 TL'ye yükseldi. Yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız." açıklamasında bulunmuştu.