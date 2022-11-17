Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak?

Aile desteği Kasım ayı ödemeleri ne zaman yapılacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yapmış olduğu açıklama ile gündem oldu. Milyonlarca vatandaş kasım ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağını ,başvuru şartlarını ve kimleri kapsadığını araştırmaya koyulmuş durumda. Peki, Aile desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Başvuru şartları neler, kimleri kapsıyor? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Aile destek ödemeleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklamada bulunuldu. Kasım ayının gelmesiyle birlikte aile destek ödemeleri arama motorlarında sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası aile destek ödeme paketinin ne zaman yatırılacağını duyurdu. Peki, Aile desteği kasım ayı ödemeleri ne zaman yapılacak? Başvuru şartları neleri kimler başvurabilir? Aile desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Detaylar haberimizde...

KASIM AYI AİLE DESTEĞİ ÖDEMELERİ YAPILDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi; Türkiye Aile desteği programı kapsamda 2,5 milyon insanımıza 3.2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır. Bu kapsamda vatandaşların hesaplarına ödemeler 8 Kasım'da yatırılmaya başlandı.

AİLE DESTEK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aile Destek Programına başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.