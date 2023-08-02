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Aile destek ödemesi yattı mı? 2023 Ağustos Aile destek programı ödemesi ne zaman?

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Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri geçtiğimiz ay 11 Temmuz'da hesaplara geçmişti. Peki, Aile destek ödemesi yattı mı? 2023 Ağustos Aile destek programı ödemesi ne zaman?

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Aile Destek Programı ödeme tarihi, Ağustos ayının da gelmesiyle hak sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Aile destek ödemesi yattı mı? 2023 Ağustos Aile destek programı ödemesi ne zaman?

Aile destek yardımı Ağustos ayı ödeme tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Aile Destek Programı ödemelerinin tutarıyla ilgili ise henüz bir güncelleme kararı alınmadı. Aile Destek ödemelerine yapılacak zamma ilişkin olarak resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimiz güncellenecektir.

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Gündem Finans Ekonomi Güncel Haberler

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