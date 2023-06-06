Aile destek ödemesi uzatıldı mı? 2023 Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Aile destek ödemeleri uzatıldı mı araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 aile destek ödemeleri ne zaman yatacak merak konusu oldu. Peki, Aile destek ödemesi uzatıldı mı? 2023 Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar...