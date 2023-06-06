Aile destek ödemesi uzatıldı mı? 2023 Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?
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Aile destek ödemeleri uzatıldı mı araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 aile destek ödemeleri ne zaman yatacak merak konusu oldu. Peki, Aile destek ödemesi uzatıldı mı? 2023 Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar...
Aile destek programı kapsamında gerçekleşecek ödemeler uzatıldı mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile destek ödemesi ne zaman yatacak merak konusu oldu. Peki, Aile destek ödemesi uzatıldı mı? 2023 Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Detaylar haberimizde...
AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?
- 450 TL ve altı olanlar 1.250 TL alacak
- 450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar1.100 TL alacak
- 911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar 950 TL alacak
- 1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar 850 TL alacak
AİLE DESTEK ÖDEMESİ UZATILDI MI?
Aile Destek Programı mayıs ayı ödemeleri 15 Mayıs'ta yapılmaya başlamıştır. Bu sebeple haziran ayı ödemelerininde 15 Haziran'da gerçekleşmesi beklenmektedir.