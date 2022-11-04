Birçok kişinin gündeminde yer almakta olan Aile Destek ödemelerinin ne zaman gerçekleştirileceğini merak eden vatandaşlar internet üzerinde Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak? Sorusunu merak ediyor ve araştırıyor. Peki, Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak? Aile Destek ödemeleri hangi tarihte yapılacak?

Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? Sorusu birçok kişinin gündeminde. Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye aile destek programımızın kapsamını genişletiyoruz, bütçesini de 25 milyar lira ilaveyle 40 milyar liraya yükseltiyoruz." Ifadelerini kullanmasıyla vatandaş Aile Destek ödemeleri ne zaman yatar? Sorusuna yanıt arıyor. Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak? Aile Destek ödemeleri hangi tarihte yapılacak?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Yanık Aile Destek ödemeleri hakkında şu ifadeleri kullandı; "Bu kapsamda 1,6 milyon haneye sosyal yardım ve dayanışma vakıflarımız aracılığıyla hak sahipliği verildi. İlk aşamada başvurusu onaylanan yaklaşık 831 bin haneye toplamda 427,9 milyon TL ödeme gerçekleştirdik. Geriye kalan hanelerimize ise ödemelerimizi önümüzdeki süreçte yapacağız. Böylece hak sahipliği kararı verilen toplamda 1,6 milyon hanemize ödemelerimizi gerçekleştirmiş olacağız. "

Aile destek ödemesi tarihi hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Ödemeler hakkında net bir tarih belirtildiğinde haberimiz güncellenecektir.