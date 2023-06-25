Kurban Bayramına sayılı saatler kala vatandaşlar maaşları hakkında sorular soruyorlar. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı maaşların bayramdan önce yatacağı açıklamalarından sonra yurttaşlar merakla bekliyor. Aile destek ödemesi bayramdan önce verilecek mi? Aile Destek Programı uzatıldı mı, ne zamana kadar yatacak?

Aile Destek Programı vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşmıştı. 12 ay sürecek olan program Temmuz ayında bitiyor. Peki, Aile destek ödemesi bayramdan önce verilecek mi? Aile Destek Programı uzatıldı mı, ne zamana kadar yatacak? İşte detaylar…

AİLE DESTEK ÖDEMESİ BAYRAMDAN ÖNCE VERİLECEK Mİ?

Vatandaşlar haziran ayı Aile Destek Programı ödeme sorgulamalarını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecekler. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4,5 milyar TL ödeme yaptıklarını bildirdi. Türkiye Aile Destek Programı'ndan 3,5 milyon hanenin yararlandığını ve hanelere gelirlerine göre 850 TL – 1.250 TL arasında sağlanıyor. Aile destek programı, bakanlık tarafından yapılan son açıklamaya göre Temmuz ayına kadar devam edecek. Aile destek programının uzatılacağı yönünde henüz herhangi bir bilgi yer almıyor.

AİLE DESTEK PROGRAMI NE ZAMANA KADAR YATACAK?

Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılmaktadır. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir. Türkiye Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemelere ilişkin bilgi veren Bakan Göktaş, "Programımızın başlangıcından bu yana hanelerimize sağladığımız destek tutarı 35 milyar TL'yi aştı" dedi.