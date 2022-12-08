Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacağı gündeme geliyor. Aile destek ödemeleri yattı mı ve Aralık aile destek parası ne zaman yatacak, tarihi belli oldu mu sorularına yanıt aranıyor. Peki, Aile destek ödemeleri yattı mı? Aralık aile destek parası ne zaman yatacak, tarihi belli oldu mu?

Aile destek ödemeleri yattı mı ve Aralık aile destek parası ne zaman yatacak, tarihi belli oldu mu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aralık ayı aile destek ödemeleri yattı mı, yatacak mı, ne zaman yatacak sorularına yanıt aranıyor. Aile destek ödemeleri yattı mı? Aralık aile destek parası ne zaman yatacak, tarihi belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

ARALIK AİLE DESTEK PARASİ NE ZAMAN YATACAK?

Aralık ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacağı konusunda bir açıklama bulunmuyor. Ancak ödemelerin ayın ilk haftası yatırılması öngörülüyor.

AİLE DESTEK PROGRAMI DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, Haziran 2022-Mayıs 2023 döneminde en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanacaktır.

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması,

durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.