Aile Destek Ödemeleri konusu gündemden düşmüyor. Aile Destek Paketi parası ne zaman yatacak, başvurusu nasıl yapılır araştırılıyor. 2022 Aralık Aile Destek Ödemesi ne zaman verileceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Aile Destek Ödemeleri ne zaman yatacak, başvurusu nasıl yapılır? 2022 Aralık Aile Destek Ödemesi ne zaman verilecek?

Aile Destek Paketi ödemeleri aralık ayına sayılı günler kala gündeme geliyor. Aile Destek Ödemeleri ne zaman yatacak, başvurusu nasıl yapılır ve 2022 Aralık Aile Destek Ödemesi ne zaman verilecek sorularına yanıt aranıyor. Aile Destek Ödemeleri ne zaman yatacak, başvurusu nasıl yapılır? 2022 Aralık Aile Destek Ödemesi ne zaman verilecek? Aile Destek Ödemeleri ne zaman yatacak, başvurusu nasıl yapılır? 2022 Aralık Aile Destek Ödemesi ne zaman verilecek? Detaylar haberimizdedir…

AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Kasım ayı yapılacak ödemeler için Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Türkiye'nin imkanlarını bu ülkede yaşayan her vatandaşımızla paylaşma düşüncesi ürünü bu programlardan biri de Türkiye Aile Desteği'dir. Bu kapsamda 2,5 milyon vatandaşımıza aktarılacak 3.2 milyar lira yarın (8 Kasım) hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır" ifadelerini kullandı.

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Paketi başvuruları; e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz.