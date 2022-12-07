Aile destek paketinden yararlanmakta olan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Sorusu araştırılıyor. Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Sorusu konuya ilişkin, arama motorları üzerinde en çok merak edilen sorular arasında. Peki, Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek paketi ödemeleri hangi tarihte ödenecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hayata geçirilen sosyal yardımlar kapsamında ihtiyaç sahiplerine her ay düzenli ödeme yapılıyor. "Aile sosyal yardım parası" ve "Aile destek ödemesi" gibi isimlerle anılan bu ödemeleri almaya hak kazanan vatandaşlar da banka hesapları aracılığı ile ücretlerini alacakları tarihi merak ediyor. Peki, Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek paketi ödemeleri hangi tarihte ödenecek?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aralık ayı ödemeleri için henüz bet bir tarih verilmedi. Geçtiğimiz ay ödemeler, 8 Kasım'da başlamıştı. Bu ay gözler Aralık ayının ikinci haftasında olacak.

AİLE DESTEK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.