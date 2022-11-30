Aile Destek Programı kapsamında Aralık ayı Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Sorusu, birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Aralık ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak edenler Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Sorusunu araştırıyor. Peki, Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemeleri hangi tarihte ödenecek?

Aile destek ödemeleri birçok kişinin gündeminde yer alırken konuya ilişkin Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Sorusu da arama motorları üzerinde sıklıkla araştırılıyor. 850 ile 1250-TL arasında değişen tutarlarda gerçekleştirilen Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Sorusu merak ediliyor. Bu haberimizde birçok kişi tarafından merak konusu olan Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Sorusunu yanıtladık. Peki, Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemeleri hangi tarihte ödenecek?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kasım ayı ödemelerine ilişkin, ''Türkiye'nin imkanlarını bu ülkede yaşayan her vatandaşımızla paylaşma düşüncesi ürünü bu programlardan biri de Türkiye Aile Desteği'dir. Bu kapsamda 2,5 milyon vatandaşımıza aktarılacak 3.2 milyar lira yarın (8 Kasım) hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır" demişti.

Aralık ayının yaklaşması ile birlikte gözler aralık ayı ödemelerine çevrildi. Aralık ayı ödemeleri için henüz net bir tarih belirtilmedi. Konu üzerinde yaşanan gelişmeler ile birlikte haberimiz güncellenecektir.