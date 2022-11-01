Aile Destek ödemeleri vatandaşın gündeminde yer alıyor. Her yıl 4 milyon aileye maddi yardım yapılacak. Aile Destek ödemesi alacak vatandaşlar ise Aile Destek ödemeleri ne zaman yatar? Sorusuna yanıt arıyor. Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek ödemeleri yattı mı? Aile Destek ödemeleri hangi gün yatıyor? 2022 Aile Destek ödemeleri!

Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? Sorusu gündemde. Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye aile destek programımızın kapsamını genişletiyoruz, bütçesini de 25 milyar lira ilaveyle 40 milyar liraya yükseltiyoruz." Ifadelerini kullanmasıyla vatandaş Aile Destek ödemeleri ne zaman yatar? Sorusuna yanıt arıyor. Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek ödemeleri yattı mı? Aile Destek ödemeleri hangi gün yatıyor? 2022 Aile Destek ödemeleri!

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Yanık Aile Destek ödemeleri hakkında şu ifadeleri kullandı; "Bu kapsamda 1,6 milyon haneye sosyal yardım ve dayanışma vakıflarımız aracılığıyla hak sahipliği verildi. İlk aşamada başvurusu onaylanan yaklaşık 831 bin haneye toplamda 427,9 milyon TL ödeme gerçekleştirdik. Geriye kalan hanelerimize ise ödemelerimizi önümüzdeki süreçte yapacağız. Böylece hak sahipliği kararı verilen toplamda 1,6 milyon hanemize ödemelerimizi gerçekleştirmiş olacağız. "

Aile destek ödemesi tarihi hakkında net bir bilgi yok. Gelişmeleri haberler.com aracılığıyla takip edebilirsiniz.