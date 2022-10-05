Birçok kişinin faydalanmakta olduğu aile destek ödemeleri hakkında en sık merak edilen sorulardan bir tanesi de Aile destek ödemeleri ekim ayı ne zaman yatacak? Sorusu oluyor. Ödemelerin en zaman yapılacağını merak eden vatandaşlar Aile destek ödemeleri ekim ayı ne zaman yatacak? Ve Aile destek ödemeleri hangi tarihte yatacak? Sorularını araştırıyor. Peki, Aile destek ödemeleri ekim ayı ne zaman yatacak? Aile destek ödemeleri hangi tarihte yatacak?

Çiftçiler ve aileler için destek paketleri art arda açıklandı!

Aile destek ödemeleri ekim ayı ne zaman yatacak? Sorusu, ekim ayı ödemeleri konusunda sık sık merak edilen konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanmakta olan Aile destek ödemeleri ekim ayı ne zaman yatacak? Sorusunu merak edenler için yanıtladık. Peki, Aile destek ödemeleri ekim ayı ne zaman yatacak? Aile destek ödemeleri hangi tarihte yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ EKİM AYI NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık konuya dair 4 Ekim'de yaptığı açıklama şu şekilde;

"Ödemeleri ekim ayı ilk haftasında yapmayı planlıyoruz, bir problem çıkmazsa" açıklamalarında bulundu. Ağustos ayının destek ödemeleri 7 Eylül'de başlamıştı. Eylül ödemeleri için ise gözler Ekim ayının ilk haftasında.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Aile Destek Programı için başvuran kişilerin aşağıda yer alan şartları sağlaması gerekmektedir. Aksi takdirde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından yapılan açıklamaya göre Aile sosyal yardım destek ücretlerinden yararlanamamaktadır.

Türk vatandaşı olmaması

Mavi Kart sahibi olması

Yerleşim adresinin yurt dışında olması

18 yaşından küçük olması

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.