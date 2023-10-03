Show TV'nin yeni dizisi Aile bugün 14. bölümü ile ekranlara geliyor. Dizinin 14. bölümünü canlı izlemek isteyen seyirciler internette, Aile canlı izle! Show TV Aile 14. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Aile dizisi nereden izlenir? Aile yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. Peki, Aile dizisi 14. bölüm nasıl izlenir? İşte detaylar...

Aile canlı izle! Show TV Aile 14. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Aile dizisi nereden izlenir? Aile yeni bölümde neler olacak?

Aile 14. bölüm izle! Aile 14. bölümü canlı izle! Aile, Ay Yapım'ın yapımını üstlendiği, ilk bölümü 7 Mart 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Türk televizyon dizisidir. Aile dizisi canlı izle! Show TV Aile 14. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Aile dizisi nereden izlenir? Aile yeni bölümde neler olacak?

AİLE DİZİSİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Aile dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi Show TV'nin resmi web sitesinden de izleyebilirsiniz.

AİLE 14. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aile 14. Bölüm 3. Fragmanı yayında. Aslan'ın 'aile' ile ilgili söylediği çarpıcı sözler ve Devin'in acılarını dile getirmesi dikkat çekiyor. Cihan açıkça Soykanlar'a savaş açarken, Aslan'ın ailesini korumak için neler yapacağı şimdiden büyük merak konusu oluyor. Boşanmak için harekete geçen Devin'in görüştüğü avukat Serap ise dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. Avukat Serap karakteriyle Aile'nin kadrosuna dahil olan Selin Şekerci'nin görüldüğü tanıtım yeni sezona olan heyecanı giderek artırıyor.

AİLE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aile 13. Bölüm 3. Fragmanı yayında. Sezon finalinden yayınlanan yeni tanıtım Soykanlar için artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını gösteriyor. Nefes kesen anlar ve heyecan dolu gelişmeler izleyicileri bekliyor!

AİLE KONUSU NEDİR?

Tanınmış bir aileden gelen Aslan Soykan, kendisiyle benzer sorunlar yaşayan psikolog Devin Aydın ile tanışır ve aile içinde farklı durumlar ortaya çıkar.

AİLE OYUNCULARI KİMLER?

• Kıvanç Tatlıtuğ

• Serenay Sarıkaya

• Nejat İşler

• Canan Ergüder

• Nur Sürer

• Levent Ülgen

• İpek Tenolcay

• Ushan Çakır

• Emel Göksu

• Esma Yeşim Gül

• Mert Denizmen

• Umutcan Ütebay

• Yüsra Geyik

• Ozan Gözel

• Ecem Simge Yurdatapan

• İpek Çiçek

• Defne Piriçci