Aile canlı izle! Show TV Aile 1. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Aile dizisi nereden izlenir? Aile yeni bölümde neler olacak?
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Show TV'nin yeni dizisi Aile bugün 1. bölümü ile ekranlara geliyor. Dizinin 1. bölümünü canlı izlemek isteyen seyirciler internette, Aile canlı izle! Show TV Aile 1. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Aile dizisi nereden izlenir? Aile yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. Peki, Aile dizisi 1. bölüm nasıl izlenir? İşte detaylar...
Aile 1. bölüm izle! Aile 1. bölümü canlı izle! Aile, Ay Yapım'ın yapımını üstlendiği, ilk bölümü 7 Mart 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Türk televizyon dizisidir. Aile dizisi canlı izle! Show TV Aile 1. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Aile dizisi nereden izlenir? Aile yeni bölümde neler olacak?
Aile dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi Show TV'nin resmi web sitesinden de izleyebilirsiniz.
Aile'nin ilk bölümünde; Düğün dönüşü Devin ve Aslan keyifli bir şekilde yola çıkarlar. Aslan peşinde birinin olduğunu fark eder ve arabayı hızlı sürmeye başlar. Ne olduğunu anlayamayan Devin tedirgin olur ve arabadan inmek ister. Devin, Aslan'ın kendisine yalan söylediğini anlatırken Aslan da Devin hakkındaki gerçekleri anlatır. Sinirlenen Devin, Aslan'a kafa atar ve arabadan iner.
Tanınmış bir aileden gelen Aslan Soykan, kendisiyle benzer sorunlar yaşayan psikolog Devin Aydın ile tanışır ve aile içinde farklı durumlar ortaya çıkar.
- Kıvanç Tatlıtuğ
- Serenay Sarıkaya
- Nejat İşler
- Canan Ergüder
- Nur Sürer
- Levent Ülgen
- İpek Tenolcay
- Ushan Çakır
- Emel Göksu
- Esma Yeşim Gül
- Mert Denizmen
- Umutcan Ütebay
- Yüsra Geyik
- Ozan Gözel
- Ecem Simge Yurdatapan
- İpek Çiçek
- Defne Piriçci