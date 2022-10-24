Aile Bakanlığı tarafından eşi vefat eden kadınlara destek sağlanacağı haberinin ardından vatandaşlar desteğin detaylarını merak ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin TL konut desteği sağlanacağını duyurdu. Aile Bakanlığı eşi vefat eden kadınlara destek şartları ne? sorusu arama motorlarında aratılıyor. Peki, Aile Bakanlığı eşi vefat eden kadınlara destek şartları ne? Aile Bakanlığı destek ne kadar, kaç TL?

Aile Bakanlığı eşi vefat eden kadınlara destek şartları ne? sorusu merak ediliyor. Aile Bakanlığı tarafından eşi vefat eden kadınlara destek sağlanacağı duyuruldu. Peki, Aile Bakanlığı eşi vefat eden kadınlara destek şartları ne? Aile Bakanlığı destek ne kadar, kaç TL?

AİLE BAKANLIĞI EŞİ VEFAT EDEN KADINLARA DESTEK ŞARTLARI NE?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, eşi vefat etmiş sosyal yardım faydalanıcısı kadınlara yönelik yeni bir desteği hayata geçireceklerini belirtti. Yanık, "Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı kapsamında 2 bin 23 adet konut temini sağlayacağız. Toplamda 607 milyon TL bütçemiz ile hane başına 300 bin TL destek vereceğiz" dedi. Bakan Yanık, konut projesinin kapsamına ilişkin açıklamalarda bulunarak, söz konusu destekten eşi vefat etmiş ve 18 yaş altı en az 3 çocuğa sahip olan sosyal yardım faydalanıcısı kadınların yararlanabileceğini belirtti.

"KONUTLAR 80 METREKARE OLACAK"

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı kapsamında belediyeler ve illerdeki hayırseverlerle iş birliği içerisinde olacaklarını belirten Bakan Yanık, detayları şu şekilde paylaştı: "Eşi vefat etmiş ve sosyal yardım faydalanıcısı kadınlarımıza yönelik konut projesini hayata geçiriyoruz. Desteğimizi konut yapımı veya satın alma şeklinde iki farklı yöntemle gerçekleştireceğiz. Konutlar 80 metrekare olacak şekilde inşa edilecek. Konutların satın alınması durumunda ise bu özelliğe yakın olanlar tercih edilecek. Bakanlık olarak konut başına 300 bin TL destek verirken, ihtiyaç duyulan kaynak belediyeler ve hayırseverler tarafından karşılanacak. Konutların mülkiyeti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nın (SYDV) olacak. Hak sahiplerine bedelsiz kullanım hakkı vereceğiz."

AİLE BAKANLIĞI EŞİ VEFAT EDEN KADINLARA DESTEKBAŞVURU ŞARTLARI NELER?