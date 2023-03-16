Star Tv ekranlarında yayınlanan Aile Arasında filminin karakterleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile Arasında filminin karakterlerinden Zeynep merak konusu oldu. Peki, Aile Arasında Zeynep kimdir? Su Kutlu hangi dizilerde oynadı? Aile Arasında Zeynep karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Başrollerinde Engin Günaydın ve Demet Evgar'ın yer aldığı Aile Arasında filmi Star Tv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Türk komedi filmleri arasında yer alan Aile Arasında'nın oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Aile Arasında filminin karakterlerinden Zeynep'i canlandıran ünlü araştırılıyor. Peki, Aile Arasında Zeynep kimdir? Su Kutlu hangi dizilerde oynadı? Aile Arasında Zeynep karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

AİLE ARASINDA FİLMİNİN KONUSU NE?

21 yıllık ilişkileri aynı gün noktalanan nevrotik Fikret ile müzikhol vokalisti Solmaz komik bir tesadüfle karşılaşır ve komşu olurlar. Solmaz'ın kızı Zeynep, Adanalı zengin bir ailenin oğluyla evlenmeye karar verince her şeyden korkan Fikret, kendini bir anda hayatının rolünü oynarken bulur. Aile arasında olması planlanan nikah, damadın ailesinin ısrarıyla büyüdükçe büyür...

AİLE ARASINDA OYUNCU KADROSU!

Engin Günaydın

Demet Evgar

Erdal Özyağcılar

Devrim Yakut

Fatih Artman

Şevket Çoruh

Gülse Birsel

Derya Karadaş

Devin Özgür

AİLE ARASINDA ZEYNEP KİMDİR?

Aile Arasında Zeynep karakterini Su Kutlu canlandırmaktadır. Su Kutlu, 1991'de İstanbul'da doğmuştur. İlk oyunculuk deneyimini 2012 yılında Hayatımın Rolü dizisinde Amelya karakterini canlandırarak yaşamıştır. Bu diziden sonra birçok filmde ve dizide rol almıştır. 2015 yılında bir mekanda çalışanlara saldırmasıyla gündeme gelmiştir.