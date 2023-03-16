Aile Arasında Zeynep kimdir? Su Kutlu hangi dizilerde oynadı? Aile Arasında Zeynep karakterini kim canlandırıyor?
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Star Tv ekranlarında yayınlanan Aile Arasında filminin karakterleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile Arasında filminin karakterlerinden Zeynep merak konusu oldu. Peki, Aile Arasında Zeynep kimdir? Su Kutlu hangi dizilerde oynadı? Aile Arasında Zeynep karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...
Başrollerinde Engin Günaydın ve Demet Evgar'ın yer aldığı Aile Arasında filmi Star Tv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Türk komedi filmleri arasında yer alan Aile Arasında'nın oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Aile Arasında filminin karakterlerinden Zeynep'i canlandıran ünlü araştırılıyor. Peki, Aile Arasında Zeynep kimdir? Su Kutlu hangi dizilerde oynadı? Aile Arasında Zeynep karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...
21 yıllık ilişkileri aynı gün noktalanan nevrotik Fikret ile müzikhol vokalisti Solmaz komik bir tesadüfle karşılaşır ve komşu olurlar. Solmaz'ın kızı Zeynep, Adanalı zengin bir ailenin oğluyla evlenmeye karar verince her şeyden korkan Fikret, kendini bir anda hayatının rolünü oynarken bulur. Aile arasında olması planlanan nikah, damadın ailesinin ısrarıyla büyüdükçe büyür...
Engin Günaydın
Demet Evgar
Erdal Özyağcılar
Devrim Yakut
Fatih Artman
Şevket Çoruh
Gülse Birsel
Derya Karadaş
Devin Özgür
Aile Arasında Zeynep karakterini Su Kutlu canlandırmaktadır. Su Kutlu, 1991'de İstanbul'da doğmuştur. İlk oyunculuk deneyimini 2012 yılında Hayatımın Rolü dizisinde Amelya karakterini canlandırarak yaşamıştır. Bu diziden sonra birçok filmde ve dizide rol almıştır. 2015 yılında bir mekanda çalışanlara saldırmasıyla gündeme gelmiştir.