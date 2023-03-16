Star Tv ekranlarında yayınlanan Aile Arasında filminin konusu merak konusu oldu. Filmseverler, Aile Arasında filminin oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, Aile Arasında filminin konusu ne? Aile Arasında filmi nerede çekildi? Aile Arasında uyarlama mı, hikayesi gerçek mi? İşte detaylar...

Aile arasında olması planlanan nikah, damadın ailesinin ısrarıyla içinden çıkılmaz bir hale anlatan Türk komedi filmidir. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Aile Arasında filminin oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Aile Arasında filminin konusu ne? Aile Arasında filmi nerede çekildi? Aile Arasında uyarlama mı, hikayesi gerçek mi?Detaylar haberimizde...

AİLE ARASINDA FİLMİNİN KONUSU NE?

21 yıllık ilişkileri aynı gün noktalanan nevrotik Fikret ile müzikhol vokalisti Solmaz komik bir tesadüfle karşılaşır ve komşu olurlar. Solmaz'ın kızı Zeynep, Adanalı zengin bir ailenin oğluyla evlenmeye karar verince her şeyden korkan Fikret, kendini bir anda hayatının rolünü oynarken bulur. Aile arasında olması planlanan nikah, damadın ailesinin ısrarıyla büyüdükçe büyür...

AİLE ARASINDA OYUNCU KADROSU!

Engin Günaydın

Demet Evgar

Erdal Özyağcılar

Devrim Yakut

Fatih Artman

Şevket Çoruh

Gülse Birsel

Derya Karadaş

Devin Özgür