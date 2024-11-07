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Aile Arasında filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aile Arasında filmi ne zaman, nerede çekildi?

Aile Arasında filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aile Arasında filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Aile Arasında filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Aile Arasında konusu, özeti ve Aile Arasında oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Aile Arasında filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Aile Arasında filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Aile Arasında filmini izleyecek olanların merak ettiği Aile Arasında konusu nedir, Aile Arasında oyuncuları kimler ve Aile Arasında özeti gibi konuları inceliyoruz.

AİLE ARASINDA FİLMİ KONUSU NEDİR?

21 yıllık ilişkileri aynı gün noktalanan nevrotik Fikret ile müzikhol vokalisti Solmaz komik bir tesadüfle tanışır. Solmaz'ın kızı Zeynep, Adanalı sevgilisiyle evlenmeye karar verince her şeyden korkan Fikret, kendini bir anda hayatının rolünü oynarken bulur. Aile arasında olması planlanan nikah, damadın ailesinin ısrarıyla büyüdükçe büyür. Bu ekip düğün hazırlıkları boyunca silahlı, geleneksel, kebapçı zinciri sahibi Adanalı aileyle anlaşabilecek ve bu düğün bir terslik çıkmadan yapılabilecek midir?

AİLE ARASINDA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular: Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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