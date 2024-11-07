Aile Arasında filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aile Arasında filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Aile Arasında filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Aile Arasında filmini izleyecek olanların merak ettiği Aile Arasında konusu nedir, Aile Arasında oyuncuları kimler ve Aile Arasında özeti gibi konuları inceliyoruz.

AİLE ARASINDA FİLMİ KONUSU NEDİR?

21 yıllık ilişkileri aynı gün noktalanan nevrotik Fikret ile müzikhol vokalisti Solmaz komik bir tesadüfle tanışır. Solmaz'ın kızı Zeynep, Adanalı sevgilisiyle evlenmeye karar verince her şeyden korkan Fikret, kendini bir anda hayatının rolünü oynarken bulur. Aile arasında olması planlanan nikah, damadın ailesinin ısrarıyla büyüdükçe büyür. Bu ekip düğün hazırlıkları boyunca silahlı, geleneksel, kebapçı zinciri sahibi Adanalı aileyle anlaşabilecek ve bu düğün bir terslik çıkmadan yapılabilecek midir?

Oyuncular: Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar