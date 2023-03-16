Aile Arasında filmi oyuncu kadrosu! Aile Arasında oyuncuları kimler? Aile Arasında karakterleri kim, gerçek adı ne?

Star Tv ekranlarında yayınlanan Aile Arasında filmi araştırılan konular arasında yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosuna sahip Aile Arasında filminin oyuncuları merak konusu oldu. Peki, Aile Arasında oyuncuları kimler? Aile Arasında karakterleri kim, gerçek adı ne? İşte detaylar...

Başrollerinde Engin Günaydın ve Demet Evgar'ın yer aldığı Aile Arasında filmi Star Tv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Türk komedi filmleri arasında yer alan Aile Arasında'nın oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Peki, Aile Arasında oyuncuları kimler? Aile Arasında karakterleri kim, gerçek adı ne? Detaylar haberimizde...

AİLE ARASINDA FİLMİNİN KONUSU NE?

21 yıllık ilişkileri aynı gün noktalanan nevrotik Fikret ile müzikhol vokalisti Solmaz komik bir tesadüfle karşılaşır ve komşu olurlar. Solmaz'ın kızı Zeynep, Adanalı zengin bir ailenin oğluyla evlenmeye karar verince her şeyden korkan Fikret, kendini bir anda hayatının rolünü oynarken bulur. Aile arasında olması planlanan nikah, damadın ailesinin ısrarıyla büyüdükçe büyür...

AİLE ARASINDA OYUNCU KADROSU!

Engin Günaydın

Demet Evgar

Erdal Özyağcılar

Devrim Yakut

Fatih Artman

Şevket Çoruh

Gülse Birsel

Derya Karadaş

Devin Özgür