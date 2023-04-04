Show TV'nin beğenilen dizileri arasında gelen Aile bugün 5. bölümü ile ekranlara geliyor. Dizinin yeni bölümünün ardından 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Peki, Aile 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile dizisi yeni bölümde neler olacak, son bölümde neler oldu? Aile yeni fragman çıktı mı? Aile dizisi 6. yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? İşte fragman tarihi...

Aile, Ay Yapım'ın yapımını üstlendiği, ilk bölümü 7 Mart 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Türk televizyon dizisidir. Aile 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile dizisi yeni bölümde neler olacak, son bölümde neler oldu? Aile yeni fragman çıktı mı?

AİLE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Aile dizisi her hafta Salıgünü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

AİLE 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aile dizisinin 5. bölümünün ardından 6. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı bugünkü bölümün ardından resmi Youtube kanalında yayınlanacaktır.

AİLE KONUSU NEDİR?

Tanınmış bir aileden gelen Aslan Soykan, kendisiyle benzer sorunlar yaşayan psikolog Devin Aydın ile tanışır ve aile içinde farklı durumlar ortaya çıkar.

AİLE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aile'nin 4. Bölümünde; İlişkileri büyük bir çıkmaza giren Aslan ve Devin, kendilerini ayrılığın eşiğinde bulurlar. Karşı koyamadıkları hisleriyle nihayet yüzleştiklerinde ise barışmak kaçınılmaz olurken; ikili evlilik için ilk adımlarını atar. Ancak hazırlanan evlilik sözleşmesine karşılık, Devin'in de bir şartı vardır. Tek ve büyük bir şart… Ani evlilik haberi çiftlikte büyük yankı uyandırır. En büyük korkusuyla karşı karşıya kalan Hülya, bu düğünü engellemek için en güçlü kozunu devreye sokar: Aslan'la ayrı oldukları dönemde Devin'i terapiye ikna eden Cihan. Şüphesiz ki Cihan, bu düğünün en önemli konuklarından biri olacaktır. Diğer taraftan İbo, çiftlikteki güvenlik açığını bahane edip aile üstünde hakimiyet kurmaya çalışır. Aslan tarafından oyuna getirildiğini anlayan Ati ise Aslan'ın karşısına çıkar. Şimdi hem İbo hem de Ati, Aslan için pimi çekilmiş birer bombadır. Ve sonunda… Soykan çiftliğinde davullar, zurnalar çalınmaya başlar! Devin ve Aslan hayatlarını birleştirirken düğünde meydana gelen beklenmedik bir olay Devin'i, artık bir parçası olduğu Soykan ailesinin karanlığıyla tanıştırır.

AİLE 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aile'nin 5. Bölüm 2. Ön İzlemesi yayında. Devin ve Aslan'ın sağ kolu Turgut'un birlikte arabada olduğu sahnede ikili arasında yüzleri güldüren bir konuşma yaşanıyor. Sahnede Devin'den asabi olduğu için çekindiğini söyleyen Turgut'un muhabbeti Devin'i şaşırtırken, bu ikilinin renkli anları yeni bölümde eğlenceli anların sinyallerini veriyor.

AİLE OYUNCULARI KİMLER?

Kıvanç Tatlıtuğ

Serenay Sarıkaya

Nejat İşler

Canan Ergüder

Nur Sürer

Levent Ülgen

İpek Tenolcay

Ushan Çakır

Emel Göksu

Esma Yeşim Gül

Mert Denizmen

Umutcan Ütebay

Yüsra Geyik

Ozan Gözel

Ecem Simge Yurdatapan

İpek Çiçek

Defne Piriçci