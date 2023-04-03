Aile 5. Bölüm 2. Fragman

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Bu dizi ve çok daha fazlası puhutv'de › https://puhutv.com/aile-detay'utm_medium=referral&utm_source=youtube&utm_campaign=aile&utm_content=detay

Aile'ye Abone Olmak İçin › https://www.youtube.com/@AileDizisi

Soykanlara 'aile' olduklarını hatırlatan tek yerdir sofra. O gu¨n yine tu¨m ailenin toplanacağı bir sofra kurulurken, Aslan, amcasıyla ilgili 'karanlık' işlerinden birini daha çözmek için İzmir uçağındadır.

Psikolog Devin ve Aslan'ın yolları işte bu yolculukta kesişir. Devin de kız kardeşinin başını soktuğu yeni bir belayı halletmek u¨zere İzmir'e gitmektedir. Farklı du¨nyaların insanları oldukları çok açıktır. Ancak ortak 'yara'larını keşfetmeleri uzun su¨rmez; Aileleri.

Aslan daha ilk geceden, Soykan Anayasasının çok önemli bir kuralını Devin için çiğner. Bu durum Aslan'a saplantılı bir bağlılık hisseden annesi Hu¨lya'nın yaklaşan bu¨yu¨k tehlikeyi fark etmesi için yeterlidir; Devin.

Daha önce de pek çok kere oğlunun aileden uzaklaşmasını önlemek için her şeyi yapabileceğini gösteren Hu¨lya'nın işi, bu sefer eskisi kadar kolay olmayacaktır. Ancak işi kolay olmayan sadece Hu¨lya değildir. İzmir uçağındaki karşılaşma, aileden yaralı kahramanlarımızın kendi ailelerini kurmak için çıkacakları zorlu yolun sadece başlangıcı olacaktır…

Yönetmen: Ahmet Katıksız

Senaryo: Hakan Bonomo

Yapımcı: Kerem Çatay

Müzik: Toygar Işıklı

Yapım: Ay Yapım

OYUNCULAR

Aslan Soykan: Kıvanç Tatlıtuğ

Devin Akın: Serenay Sarıkaya

Hülya Soykan: Nur Sürer

Cihan Soykan: Nejat İşler

Leyla Soykan Sayıcı: Canan Ergüder

İbrahim Soykan: Levent Ülgen

Seher Soykan: Emel Göksu

Tolga Sayıcı: Mert Denizmen

# Aile #SerenaySarıkaya #KıvançTatlıtuğ