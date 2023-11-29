Aile 23.bölüm fragmanı! Aile yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile dizisi yeni fragman İZLE!

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Aile dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Show Tv ekranlarında yayınlanan Aile'nin yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Arama motorlarında Aile 23.bölüm fragmanı sorgulatılıyor. İşte, Aile 23.bölüm fragmanı!

AİLE SON BÖLÜM NE OLDU?

Soykanlar için yeni bir dönem başlarken; Aslan ve Devin aşklarını kaldıkları yerden yaşamaya devam ederler. Devin, tüm yaşananlardan sonra ikisine de iyi geleceğini düşündüğü bir öneride bulunur: Çift terapisine başlamak. Hülya ise eski gücünü geri kazanabilmek için harekete geçer. İlk adımı ise çiftlik evin arazisini geri almak olacaktır. Devin'in hamile kalıp kalamayacağına dair verdiği tahlillerin sonucu çıkar. Devin soluğu hastanede alırken; Bedri ve İlyas işbirliğini öğrenen Aslan, ikiliyi birbirine kırdıracak bir plan kurar.

Anne ve baba olmak için bir şansları olduğunu öğrenen Aslan ve Devin, hayatlarıyla ilgili yeni bir karar alırlar. Günü geldiğinde bebeklerini, kendilerine ait yeni bir evde büyüteceklerdir. Aslan hayallerini süsleyen bu evi bulmak için harekete geçerken; ikili bu kararını aileyle paylaşır. Diğer taraftan Aslan, Devin'le yaşamak istediği evi sonunda bulur. Soykan sofrasında bir veda yemeği düzenlenir. Ancak Hülya canından çok sevdiği oğlu Aslan'ı kaybetmemeye kararlıdır.

AİLE 23.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Show Tv'nin sevilen dizisi Aile'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak konusu oldu. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Aile dizisinin 23.bölüm fragmanı henüz yayınlanmamıştır.